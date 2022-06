Nel corso della giornata odierna, Blizzard Entertainment ha annunciato la data per la seconda beta di Overwatch 2. Lo shooter del team di sviluppo di Irvine si farà dunque nuovamente provare dagli utenti, con una serie di nuovi contenuti inediti che non abbiamo ancora visto nella prima versione di prova, andata online durante lo scorso mese e che ha racimolato diversi consensi oltre che radunato tantissimi giocatori.

Come annunciato da Blizzard, la seconda beta di Overwatch 2 sarà disponibile sia su PC, sia su console. Si tratta del primo test per gli utenti PlayStation e Xbox, che potranno così mettere mano alle versioni dedicate per le piattaforme di Sony e Microsoft. La data di lancio di questa beta è fissata per il 28 giugno e saranno presenti diversi nuovi contenuti. Il primo è il nuovo personaggio Junker Queen, mostrato durante lo showcase di Xbox e Bethesda domenica scorsa. Il secondo invece è una nuova mappa, che si aggiungerà a quelle già viste.

Per quanto riguarda i dettagli sulle iscrizioni alla beta, Blizzard ha svelato che saranno divulgate maggiori informazioni il 16 giugno 2022, giorno in cui il team di sviluppo terrà uno speciale showcase dedicato al suo gioco. Oltre ai metodi per iscriversi alla beta, probabilmente Blizzard svelerà anche alcuni dettagli sulla nuova mappa e approfondirà il nuovo personaggio, annunciato proprio domenica sera.

#Overwatch2 Beta begins June 28 PC & Console

Junker Queen & a New Map

✋ Sign-Ups & more details coming June 16 pic.twitter.com/XPJOhfeVjE — Overwatch (@PlayOverwatch) June 14, 2022

Dopo una lunga attesa, Overwatch 2 è oramai pronto al lancio. Il gioco debutterà infatti il 4 ottobre 2022 in versione Early Access e sarà completamente gratuito per tutti. Il lancio della build in Accesso Anticipato è prevista su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Non ci resta dunque che attendere lo showcase del 16 giugno 2022 e ovviamente l’inizio della nuova versione di prova del gioco. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.