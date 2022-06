L’arrivo di Overwatch 2, fissato per i primi giorni del prossimo ottobre, non permetterà ai giocatori di poter tornare sul primo episodio della serie. A svelarlo è il game director Aaron Keller, in un AMA (Ask Me Anything) su Reddit. Keller ha dichiarato, infatti, che la seconda iterazione del franchise sostituirà interamente il titolo lanciato nel 2016. Una scelta quasi naturale, se pensiamo alla natura free-to-play del secondo gioco e di come esso non sia altro che una vera e propria espansione.

Non è una novità. Già in passato si erano avuti dei segnali in questo senso, a partire dall’introduzione della prima closed beta di Overwatch 2 all’interno del primo capitolo. Ora però, con la dichiarazione ufficiale di Keller, il tutto viene nuovamente confermato. Il primo gioco della serie verrà dunque rimpiazzato dal secondo, segnando così una continuità vera e propria nel franchise.

La scelta di Blizzard si allinea anche a quelle prese in merito al sistema economico del gioco. A differenza del passato, sappiamo già che Overwatch 2 non avrà nessun tipo di monetizzazione al suo interno al di là degli acquisti in-game e del Battle Pass, eliminando le casse premio. Come già svelato dal team di sviluppo, però, tutte le loot box e la valuta virtuale saranno trasferiti all’interno del nuovo gioco.

Il passaggio non sarà comunque traumatico. Overwatch 2 verrà lanciato il 4 ottobre 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC, in versione free-to-play. Una nuova beta del gioco sarà disponibile a partire dal 28 giugno 2022 su tutte le piattaforme, a differenza della prima di pochi mesi fa, limitata esclusivamente ai giocatori PC. Questa scelta consentirà dunque ai giocatori di non perdere denaro e creare una sorta di continuità tra i due giochi.