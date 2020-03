Overwatch: Echo sarà l’ultimo eroe ad essere aggiunto

I giocatori di Overwatch stanno per assistere all’arrivo di un nuovo eroe all’interno dell’hero shooter di Blizzard. Si tratta di Echo, l’intelligenza artificiale Omnic specializzata nel fare ingenti somme di danni ai suoi avversari. Echo è attualmente disponibile sui server PTR per PC, e stando alle recenti dichiarazioni di Jeff Kaplan sarà l’ultimo personaggio giocabile che verrà inserito nel primo capitolo dell’FPS di Blizzard.

Il game director del gioco ne ha parlato durante un’intervista rilasciata alla redazione di IGN Nordic, dichiarando espressamente che “Echo sarà l’ultimo eroe che arriverà su Overwatch”. Tutti i futuri nuovi eroi verranno lanciati direttamente nel sequel, anche se come è già stato dichiarato dallo stesso Kaplan, anche i giocatori del gioco precedente avranno accesso a tutti i contenuti per il multiplayer che verranno rilasciati con il suo successore.

Al momento attuale sappiamo che eroi come Sojourn arriveranno insieme all’uscita di Overwatch 2. Il sequel dell’hero shooter Blizzard è attualmente in sviluppo, ma ci sono ancora molti dettagli che non sono stati annunciati. Per quanto ne sappiamo, una delle più grandi novità che verranno inserite nel seguito sarà la componente storia, che proporrà diverse missioni PvE da completare in cooperativa con un gruppo di amici.

Nonostante sia già giocabile tramite i server PTR su PC, non sappiamo precisamente quando Echo verrà aggiunta ufficialmente. Di sicuro, dato che sarà l’ultimo personaggio giocabile ciò significa che non ci vorrà ancora molto prima che arrivi sul mercato Overwatch 2, atteso per il momento sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Battle.net). Ve l’aspettavate che Echo potesse essere l’ultimo eroe di Overwatch?