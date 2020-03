Overwatch: la nuova eroina Echo debutta sul PTR su PC

La nuova eroina Echo è pronta a debuttare sul Reame Pubblico di Prova (PTR) di Overwatch. Nei giorni scorsi, Blizzard Entertainment ci aveva mostrato un video relativo alle origini, approfondendo la lore e il background della nuova campionessa. Da oggi, invece, se siete giocatori PC potete testare tutte le sue straordinarie abilità direttamente sul PTR.

Echo è un robot dotato di una fenomenale intelligenza artificiale capace di apprendere tutto ciò che osserva. Testandola vi renderete subito conto che si tratta di un eroe molto versatile, e di conseguenza è molto adatto per affrontare molteplici situazioni durante il combattimento. Quest’ultima rappresenta la massima espressione di avanzamento tecnologico della scienziata Mina Liao, che ricordiamo essere una delle massime ricercatrici ed esperte nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale.

La nuova eroina Omnic fa parte della classe degli Attaccanti ed è capace di volare per brevi periodi di tempo. Qui di seguito, vi elenchiamo tutte le sue abilità con le relative spiegazioni:

(attacco primario): Echo spara tre colpi contemporaneamente, seguendo uno schema triangolare. Bombe Adesive (attacco secondario): Echo lancia alcune bombe adesive che esplodono dopo un breve intervallo di tempo

(tasto Maiusc): Echo si lancia in avanti per poi librarsi in volo. Raggio Focalizzante (E): Echo spara un raggio per alcuni secondi, infliggendo molti danni ai nemici con meno del 50% di salute.

(Ultimate): Echo può diventare una copia di un eroe nemico bersaglio, ottenendo l’accesso alle sue abilità. Planata (Passiva): Echo può planare durante la caduta.

Leggendo le sue abilità, non possiamo non discutere della sua mossa finale: il robot della Dott.ssa Mina Liao è capace di diventare una copia perfetta di qualsiasi eroe che abbiamo come nemico in battaglia. Sono già molti i giocatori di Overwatch che stanno discutendo di questa abilità: alcuni evidenziano che se utilizzata dalle mani giuste può rivelarsi veramente devastante. E voi cosa ne pensate della nuova eroina e delle sue abilità? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.