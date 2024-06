The Boys: impersona Patriota in Mortal Kombat 1! Ora tuo con il 47% di sconto!

Novità eccitanti per gli amanti di Mortal Kombat e di The Boys: Patriota, il carismatico e potente supereroe, entra ufficialmente nel cast di Mortal Kombat 1 come personaggio giocabile. Questa occasione straordinaria si fa ancora più invitante grazie a un'offerta imperdibile su Instant Gaming: beneficiate ora di uno sconto del 47%, con il prezzo che scende da 70€ a soli 36,99€! Vi segnaliamo anche che è in corso la promozione "El Dorado", che vi consente di accaparrarvi numerosi giochi a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Vedi su Instant Gaming

Mortal Kombat 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Mortal Kombat 1 (leggete qui la nostra recensione completa) rappresenta la scelta perfetta per gli appassionati di duelli spietati e coinvolgenti, ricchi di mosse epiche e fatality. È ideale sia per i veterani che vogliono immergersi nell'apice della serie, sia per i nuovi giocatori desiderosi di approcciarsi al genere dei picchiaduro. Inoltre, gli ammiratori di The Boys troveranno un motivo in più per integrare questo titolo nella loro collezione, grazie all'introduzione di Patriota.

Patriota, noto per la sua incredibile potenza e la sua natura imprevedibile, introduce un'onda di freschezza e adrenalina nella rosa di personaggi di Mortal Kombat 1. La sua presenza non solo aggiunge profondità al gameplay, ma offre anche la possibilità di sperimentare nuove tattiche e mosse speciali.

Disponibile sia come DLC autonomo che parte del Kombat Pack 1, che comprende ulteriori contenuti e personaggi esclusivi, questa aggiunta è un'opportunità da non perdere per arricchire la vostra esperienza videoludica.

Non perdete questa straordinaria opportunità: visitate Instant Gaming e approfittate subito dello sconto del 47% per aggiungere Mortal Kombat 1 alla vostra libreria di giochi. Immergetevi nell'azione appassionante e feroce di uno dei più celebri franchise videoludici, ora impreziosito dalla presenza dell'inarrestabile Patriota.

