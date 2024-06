Videogiochi a prezzi FOLLI su Instant Gaming! Partono i saldi estivi El Dorado

Da oggi fino al 23 giugno, su Instant gaming potete trovare una marea di giochi per PC, PS5 e Xbox Series X a prezzi scontati. La promozione Eldorado Summer Sales è valida per tutti e permette di risparmiare fino all'85% su titoli classici come Minecraft e Fallout 4 e giochi più recenti come Elden Ring, Helldivers 2 e Ghost of Tsushima. La promozione dura 10 giorni quindi vi consigliamo di approfittarne finchè siete in tempo!