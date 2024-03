Payday 3 è talmente catastrofico che il CEO è stato licenziato

Che il lancio di Payday 3 sia stato un fallimento non è una novità, ma dopo 6 mesi dall'uscita del gioco le cose non sono migliorate, anzi: il CEO di Starbreeze, Tobias Sjögren, è stato rimosso dalla sua posizione poiché il consiglio di amministrazione ha ritenuto necessario un cambio di leadership per portare avanti l'azienda in seguito ai risultati scadenti del titolo.

Sjögren era stato nominato CEO ad interim di Starbreeze nell'ottobre 2020, subentrando a Mikael Nermark, e successivamente era stato confermato permanentemente nel ruolo nel marzo 2021. Tuttavia, tre anni dopo, è stato licenziato improvvisamente, senza una motivazione specifica, sebbene sembri che il consiglio di amministrazione non fosse soddisfatto della gestione degli eventi.

Torgny Hellström, presidente di Starbreeze, ha dichiarato che l'azienda ha una strategia chiara volta a creare giochi accattivanti basati su IP propri e con licenza, e che la valutazione del consiglio è che l'attuazione di questa strategia richieda una leadership diversa.

"Il gioco è stato chiaramente uno dei principali fattori di criticità"

Nonostante la mancanza di menzione esplicita di Payday 3, il gioco è stato chiaramente uno dei principali fattori di criticità. Il suo lancio è stato considerato uno dei peggiori degli ultimi anni, con problemi tecnici profondi e ritardi nelle correzioni che hanno ostacolato l'esperienza dei giocatori.

Sjögren aveva ammesso a febbraio che le vendite e l'attività dei giocatori di Payday 3 erano al di sotto delle aspettative. I dati confermano la delusione: il numero massimo di giocatori simultanei su Steam Charts per Payday 3 è stato di soli 353 nelle ultime 24 ore, a fronte dei più di 31.000 di Payday 2.

Starbreeze è ora alla ricerca di un nuovo CEO e nel frattempo il ruolo sarà svolto da Juergen Goeldner, ex CEO di Focus Home Interactive e attuale membro del consiglio di amministrazione di Starbreeze.