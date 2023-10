PAYDAY 3 per i giocatori è tremendo, tornano in massa a PAYDAY 2

Il recente lancio di PAYDAY 3 su Xbox Series X|S, Windows e PlayStation 5 ha lasciato i fan delusi e perplessi. Il gioco, rilasciato il 18 settembre, ha ricevuto recensioni nella media, ma comunque al di sotto delle premesse.

L'utente di Reddit u/lordnyrox ha evidenziato una sorprendente discrepanza tra il numero di giocatori di PAYDAY 2 e PAYDAY 3. Le schermate fornite dall'utente mostrano 29.303 giocatori intente a giocare il secondo capitolo rispetto a soli 1.953 del terzo episodio.

Quindi, cosa è andato storto con PAYDAY 3? Attualmente il gioco registra un deludente 40% di valutazione degli utenti su Steam, con i giocatori che citano una serie di problemi, tra cui difficoltà di progressione, problemi di matchmaking e l'obbligo di una connessione esclusivamente online. Probabile che molti giocatori abbiano abbandonato il titolo dopo aver provato su Game Pass, ma il fatto che comunque, pur essendo nell'abbonamento Microsoft, i giocatori siano così pochi, lascia riflettere.

La strada per la redenzione non sarà semplice per Starbreeze, lo sviluppatore del gioco. Chiaro che, essendo un gioco live service, le cose potrebbero migliorare anche rapidamente. Ma ora come ora la situazione rimane abbastanza critica e non è affatto detto che le cose possano sistemarsi in breve tempo. Nel frattempo c'è comunque chi ci sta riuscendo come Halo Infinite o No Man's Sky.