Come nelle versioni passate, anche in Persona 3 Reload ogni tanto durante le lezioni in classe i professori ci faranno delle domande su vari temi. A volte riguarderanno la lezione che stavano tenendo, altre metteranno alla prova la nostra cultura generale. In questa guida vi passiamo sottobanco tutte le risposte corrette ordinate per giorno, comprese quelle da seguire durante gli esami ricorrenti. In modo tale da guadagnare punti Fascino e fare un figurone coi compagni.

Notate che al momento della pubblicazione in un paio di occasioni che abbiamo segnalato per qualche motivo il gioco non dà possibilità di dare la risposta giusta durante gli esami. Ci auguriamo che la svista sia risolta con una patch.

Persona 3 Reload: guida alle domande in classe

Aprile

08/04 “Festoni a forma di carpa”

18/04 Kaizuka

27/04 A

Maggio

06/05 Pantografo

13/05 Il pendolo

15/05 May Blues

ESAMI

19/05 May Blues

20/05 Un pendolo

21/05 Elettricità

22/05 Jomon

Giugno

15/06 Occhio attento

17/06 Sciamanesimo

22/06 Strega di Agnesi

25/06 L'effetto flutter

29/06 Rabdomanzia

Luglio

03/07 Una storia sul romanticismo

08/07 Mah

09/07 Disparità sociale

10/07 Cabala

11/07 La katana

ESAMI

14/07 Rabdomanzia

15/07 Un errore di traduzione

16/07 Taira no Masakado

17/07 Interiezione

Settembre

01/09 Resistenza

10/09 Raccontare tutto

11/09 Il Corpus Hermeticum

14/09 L'anima gemella

26/09 Tetraktys

Ottobre

07/10 Dopamina

10/10 Helena Blavatsky

ESAMI

13/10 [Nessuna risposta risulta giusta]

14/10 Pitagora

15/10 Superconduzione

16/10 Raccontare tutto

19/10 India

22/10 Venere

26/10 Izumo

30/10 Beta-amilasi

Novembre

07/11 Le Upanishad

12/11 Il suo momento preferito dell'inverno

30/11 Un fiore di ciliegio

Dicembre

07/12 Lo strato di ozono

09/12 Kido

11/12 Templi

ESAMI

14/12 Il numero zero

15/12 Maltosio (la seconda opzione; la quarta è uguale, ma risulta sbagliata)

opzione; la quarta è uguale, ma risulta sbagliata) 16/12 Venere

17/12 Murasaki-no-Ue

18/12 La risposta corretta sarebbe "Uovi", ma risulta non giusta come le altre

22/12 Euforia

Gennaio

08/01 L'oltretomba

18/01 Circe