Persona 5 Royal: ecco il trailer di lancio

Persona 5 è stato sicuramente il titolo JRPG più chiacchierato degli ultimi anni, grazie soprattutto alla enorme presa che ha fatto sull pubblico occidentale. Il titolo targato Atlus è stato quindi uno dei più amati dal brand Persona, tanto che ha portato gli sviluppatori a proporre due diversi spin off del quinto capitolo: Persona 5 Dancing in Starlight, un rhythm game, e Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, un particolare titolo creato dagli autori di Dinasty Warriors, in arrivo il 20 febbraio in Giappone. La demo è invece in uscita il 6 febbraio e sarà scaricabile sul PlayStation Store e Nintendo eShop giapponesi.

A marzo uscirà oltretutto Persona 5 Royal una rivisitazione con contenuti extra del gioco originale: ovvero una nuova storia con un nuovo personaggio chiamato Kasumi Yoshizawa che aiuterà ad ampliare lo storyline di questo già più che longevo titolo. Atlus in queste ore ha rilasciato un nuovo trailer per Persona 5 Royal chiamato “Meet the Phantom Thieves” nel quale ci presenta i famosi ladri. Qui di seguito potrete vedere il trailer, se non volete invece nessun tipo di spoiler sui personaggi di gioco allora vi consigliamo di saltarlo.

Nel trailer possiamo vedere tutti i personaggi che comporranno i Phantom Thieves e alcune delle decine e decine di mosse speciali. Ricordiamo che Persona 5 Royal è stato lanciato per PlayStation 4 lo scorso ottobre in Giappone e uscirà il 31 marzo 2020 in America e in Europa.

Cosa ne pensate delle avventure dei Phantom Thieves? Comprerete il gioco? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi consigliamo di seguire le pagine di Game Divisione per novità ed informazioni sul titolo.