eFootball PES 2020: la Serie B sarà esclusiva del gioco Konami

eFootball PES 2020 accoglie una nuova licenza ufficiale: la Serie B sarà esclusiva del gioco Konami a breve. Ecco tutti i dettagli in merito.

Anche se è già stato rilasciato, eFootball PES 2020 non accenna a fermarsi. Oggi, Konami ha annunciato che il suo simulatore calcistico accoglierà la licenza completa della Serie BKT (sigla ufficiale di quella che tutti noi conosciamo semplicemente come Serie B) per la stagione 19/20. L’accordo permetterà a PES 2020 di contenere il logo del Campionato, il trofeo, le patch ufficiali, i kit autentici di gioco e i nomi delle squadre appartenenti alla Serie B. Questi contenuti saranno disponibili a partire dal 24 ottobre su tutte le piattaforme (PC, PS4, Xbox One e mobile).

Si tratta dell’ennesima licenza ufficiale presente all’interno di PES 2020, storicamente più “debole” sotto questo punto di vista. Quest’anno, come già sappiamo, il gioco di Konami presenta tutta la Seria A TIM su licenza, il che non accadeva dall’edizione del 2008. Inoltre, il titolo include anche una partnership con Juventus F.C., il che rende PES l’unico gioco a presentare la squadra, con tanto di versione ufficiale del Allianz Stadium. Inoltre, per quanto riguarda il calcio internazionale, PES 2020 ha stretto partnership anche con l’F.C Barcellona, il Manchester United e l’F.C. Bayer Monaco.

Mauro Balata, Presidente della Lega B, parla di “momento importante per la diffusione del brand Serie B nel mondo e di occasione unica per avvicinare nuovi giovani tifosi che attraverso eFootball PES 2020 possono coltivare la passione per la loro squadra o appassionarsi a questo meraviglioso e sempre incerto campionato. I numeri parlano chiaro, milioni di gamer soprattutto giovani chiedono di restare vicino ai club anche davanti a una console e l’accordo con Konami va proprio in questa direzione“.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development presso Konami Digital Entertainment, B.V. ha commentato: “Il nostro impegno a garantire le licenze di campionato e di squadra per eFootball PES va oltre le competizioni e le società di punta. Crediamo fermamente nella volontà di ricreare l’esperienza professionale completa, compresi i meccanismi di alti e i bassi associati alle promozioni e alle retrocessioni dei club. Il nostro accordo esclusivo con la Serie BKT italiana è un chiaro segno di tale impegno e non potremmo essere più entusiasti“.