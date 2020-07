PES 2021: Konami perde la licenza di due squadre di Serie A

È capitato nel corso degli ultimi mesi di trovarsi di fronte ad alcuni insistenti rumor riguardanti eFootball PES 2021. Stando a queste voci di corridoio, non è ancora certo che la prossima iterazione del gioco calcistico di Konami venga rilasciata nel modo più classico, bensì, potrebbe uscire sottoforma di un corposo DLC contenente tutti gli aggiornamenti dedicati alla stagione calcistica 2020/2021.

Se questa notizia è solamente un qualcosa di non ancora confermato dalla stessa compagnia giapponese, le ultime informazioni che sono arrivate da Konami si soffermano sulla questione licenze. Tramite un comunicato, il team nipponico ha voluto annunciare di non voler rinnovare le licenze a due squadre di Serie A. Si tratta di Inter e Milan, le due squadre di Milano che da diversi anni hanno sempre mantenuto il loro aspetto ufficiale nel gioco sportivo di Konami.

Come è possibile leggere all’interno del comunicato, i rappresentanti di Konami hanno dichiarato quanto segue: “il contratto di licenza con FC Internazionale Milano e AC Milan non verrà rinnovato. Ciò però, non avrà alcuna influenza sui giocatori myClub acquisiti che potranno essere comunque utilizzati in gioco. Per quanto riguarda i prossimi videogiochi di calcio di Konami, vi preghiamo di attendere i prossimi annunci futuri. FC Internazionale Milano e AC Milan sono stati dei forti sostenitori della serie di eFootball PES e auguriamo ai due club il meglio per il loro futuro”.

In conclusione, la compagnia giapponese ha voluto assicurare che da eFootball PES 2021 ai prossimi futuri capitoli, il team si concentrerà a solidificare le partnership attuali e a crearne sempre di nuove. Cosa ne pensate delle mancate licenze di Inter e Milan all’interno di eFootvall PES 2021? Questa situazione influirà sulla vostra scelta di acquistare una copia del gioco?