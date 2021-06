PES 2022 è già giocabile a sorpresa, ecco la prima demo!

Mentre ci accingiamo ad entrare nella fase ad eliminazione diretta degli europei di calcio attualmente in corso per tutta l’Europa, completamente a sorpresa gli appassionati di calcio e della saga videoludica targata Konami da qualche ora possono cominciare a testare con mano il nuovo PES 2022. Nessuno se lo aspettava e non era stato comunicato in anticipo, ma da qualche ora sugli store PlayStation e Xbox è possibile scaricate una versione test del prossimo titolo calcistico della serie PES.

L’annuncio è arrivato direttamente da Konami con un comunicato, con gli appassionati che nelle scorse ore si sono trovati davanti a New Football Game Online Performance Test, ovvero la versione pre-alpha del nuovo PES 2022. Parliamo appunto di una versione da test che non rispecchia quel che sarà il prodotto finale, ma è già interessante poter dare uno sguardo a quello che sarà il prossimo titolo della saga calcistica targata Konami, che ricordiamo verrà rilasciato anche sulle console di nuova generazione.

All’interno di questa versione di prova del gioco, i giocatori saranno in grado di effettuare alcune partite online. Il tutto sarà disputato anche tramite cross-gen, ma solamene con console della stessa famiglia, quindi PS4 contro PS5 o Xbox Series X|S contro Xbox One. In questa versione pre-alpha di PES 2022 sarà inoltre possibile giocare utilizzando ben 4 squadre europee di club, tra le quali: Manchester United, Bayern Monaco, Barcellona e Juventus.

Questa versione di test del nuovo titolo calcistico di Konami sarà accessibile a tutti i possessori di PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S fino al prossimo 8 luglio. Avete tempo, quindi, per testare con mano questa prima versione del nuovo attesissimo PES 2022 in arrivo il prossimo autunno.