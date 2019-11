PESTeam diventa il partner di Pescara Calcio, ecco i dettagli

La Pescara Calcio ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale di aver stretto un accordo con PESTeam.it, ovvero la community italiana dedicata al gioco di calcio di Konami: eFootball PES 2020. La società BiancAzzurra potrà “ricevere e condividere contenuti e grafiche” legati al simulatore calcistico.

Konami, come sappiamo, ha acquisito i diritti per la licenza della Serie B per l’anno 2019 – 2020: in questo modo eFootball PES 2020 avrà accesso in modo esclusivo a tale lega. Al tempo stesso, questo porta il Pescara ad avvicinarsi agli eSport con il supporto di PESTeam.it. La società potrà condividere sui propri social contenuti legati a PES 2020 prodotti dalla community italiana. Quest’ultima produrrà partite, sport live e tanto altro sulla base del gioco Konami.

Sarà anche realizzata una “grafica live” per verificare i risultati delle gare dell’attuale campionato. Ad esempio, per la partita in cui si scontreranno Pescara e Cremonese, sarà possibile seguire una live tramite Facebook (giovedì, alle 21.00 sulla pagina ufficiale della Pescara Calcio) durante la quale interverranno pro-player eSport con commenti.

Dobbiamo però ricordare che la Pescara Calcio non è completamente nuova al mondo dell’eSport. Pochi anni fa, infatti, un giocatore eSport del Pescare e uno del Perugia si sono scontrati in uno stadio calcistico. La squadra, ora che è arrivata anche su eFootball PES 2020, sta quindi solo proseguendo nella scena eSport cogliendo l’occasione: ha per questo affidato alla community di PESTeam.it una parte della creazione di contenuti social. Diteci, cosa ne pensate di questa iniziativa?