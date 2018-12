PlayStation 4: l’update 6.20 del firmware è disponibile e non vi stupirà

Da oggi è disponibile l’update del firmware 6.20 per PlayStation 4. L’aggiornamento, obbligatorio, non sembra portare alcuna nuova funzione alla console, come la maggior parte degli aggiornamenti. Con una frase ormai ben conosciuta da giocatori, PlayStation 4 ci informa che “Questo aggiornamento software di sistema migliora le prestazioni del sistema“.

L’aggiornamento richiede circa 450 MB, quindi sarà un processo abbastanza indolore per la maggior parte delle connessioni. Una delle novità più attese è la possibilità di cambiare il nome del account, ma sembra che ancora non si possa fare, a meno di avere accesso alla versione beta degli aggiornamenti.

Pare proprio che ci sia ancora da aspettare per vedere novità importanti sul lato software della console.