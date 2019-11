PlayStation 5 e Xbox Scarlett: aumenta la frequenza di CPU

Nonostante non manchino di certo ancora tantissime uscite destinate a quella che è l’attuale generazione di console (come The Last of Us Part II o Cyberpunnk 2077), cresce sempre di più l’interesse da parte dei giocatori e dell’industry in generale per la prossima generazione, capitanata rispettivamente da PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Delle console in sè ancora si sa poco sfortunatamente, quindi bisognerà per forza di cose attendere il prossimo Electronic Entertainment Expo 2020 fissato per giugno, per conoscere maggiori dettagli a riguardo quali il prezzo e la data d’uscita.

In una recente intervista rilasciata al portale videoludico GamingBolt, Ivan Pabiarzhyn di My.Games (conosciuto per aver lavorato sul free-to-play Warface) avrebbe rilasciato interessanti informazioni riguardanti il processore delle console di nuova generazione. Secondo Pabiarzhyn, i nuovi processori AMD implementati presenteranno una velocità di frequenza pari al 50% in più di quella attuale.

Questo permetterà, sempre a detta di Pabiarzhyn, di ottenere un netto miglioramento a livello qualitativo nei titoli del futuro, anche in termini quantitativi a livello di dettagli e dimensione dei mondi di gioco, oltre ad una migliore intelligenza artificiale rispetto ai titoli odierni.

Non sarà questa però l’unica innovazione possibile grazie all’aumento di frequenza: sarà possibile creare effetti inaccessibili prima d’ora, come ad esempio la propagazione fisica del suono dai muri o altre strutture simili, che potrà rivoluzionare il mondo degli sparatutto competitivi, che al momento si concentrano totalmente sui riflessi e sulla velocità di reazione del giocatore. Sicuramente tante altre implementazioni a livello tecnico e di gameplay ci aspettano per questa nuova generazione di console: non ci rimane che attendere ulteriori dichiarazioni a riguardo da parte di entrambe le compagnie di riferimento. Vi ricordiamo infine che sia PlayStation 5 che Xbox Scarlett sono previste entro la fine del 2020, con la conferma dell’uscita di PlayStation 5 entro natale dello stesso anno.