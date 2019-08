PlayStation Plus vs Games With Gold agosto 2019

Il mese per eccellenza dell’estate, quello delle vacanze, ci regala una delle offerte più interessanti dell’anno. Ecco quali saranno i migliori giochi gratuiti del mese.

Ormai buona parte dei nostri lettori saranno in vacanza, lontani dallo studio e dai luoghi di lavoro, e se si riesce ad avere ancora un po’ di tempo residuo dalle giornate al mare, sappiate che questo mese i giochi gratuiti sono davvero interessanti. Scopriamo insieme l’offerta di Sony e Microsoft.

Nel mese scorso abbiamo assistito a un pareggio,a causa di un’offerta che ci ha davvero messo in serie difficoltà, con Detroit: Become Human e Horizon Chase Turbo per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, mentre i Games With Gold di Microsoft mettevano in prima linea Inside, Big Crown: Showdown, Castlevania: Symphony of the Night e I Robinson: Una Famiglia Spaziale. Avete fatto in tempo a riscattarli?

Finito l’E3 2019 abbiamo passato le nostre giornate alla prima edizione del QuakeCon Europe 2019, con il nostro Andrea Riviera che è volato a Londra per assistere a questo incredibile evento per la prima volta nel Vecchio Continente. Nello speciale dedicato potrete vedere i protagonisti indiscussi del QuakeCon, ovvero DOOM Eternal, Rage 2 e Wolfenstein Youngblood.

Adesso, in attesa della prossima Gamescom 2019, dove vedremo protagonista per la prima volta Google Stadia, scopriamo quali soprese ci riserva il mese di agosto.

PlayStation Plus agosto 2019

Mentre siamo in attesa di vedere nuovamente Death Stranding alla GamesCom e ci prepariamo all’azione di Control e al brivido di Man of Medan previsti per fine agosto, luglio è stato il mese di Wolfenstein Youngblood disponibile per la console Sony, ma anche per Xbox One, PC e Nintendo Switch. Su queste pagine potete trovare la recensione completa dell’avventura sparatutto delle sorelle Blazkowicz. Ma vediamo la Instant Game Collection di questo mese.

WipEout Omega Collection: Uno dei brand storici della scuderia PlayStation torna con una spettacolare antologia della serie per PS4? In queste gare futuristiche, potremo occupare la griglia di partenza con i migliori tre titoli della serie, ovvero, WipEout HD, WipEout HD Fury e WipEout 2048. La potenza di PS4 ha fatto il resto con grafica ed illuminazione migliorate e frame rate stabile a 60fps.

Sniper Elite 4: Ambientato nel periodo successivo a quello del suo premiato predecessore, Sniper Elite 4 prosegue la storia della Seconda Guerra Mondiale trasportando i giocatori nella nostra Italia, tra assolate cittadine della costa mediterranea, colossali mega strutture naziste, lugubri foreste e monasteri vertiginosi in cima alle montagne ispirati a Monte Cassino. L’agente segreto e tiratore scelto Karl Fairburne dovrà combattere al fianco di coraggiosi uomini e donne della Resistenza italiana per aiutarli a liberare il loro Paese dal giogo del Fascismo, e sconfiggere una nuova terribile minaccia che potrebbe stroncare sul nascere la controffensiva degli Alleati in Europa.

Games With Gold luglio 2019

Siamo reduci dai tech test di Gears 5 su PC e Xbox One e i riultati sono davvero incredibili. Per fortuna, se avete già dato una sbirciata ai Games With Gold di questo mese, la casa di Redmond ha fatto in modo da rendere l’attesa più sopportabile… Inoltre, sempre in tema di sparatutto, non dimenticate di dare un’occhiata a Wolfenstein Youngblood disponibile per Xbox One, PC, PS4 e Nintendo Switch, che potete trovare recensito su queste pagine. Adesso diamo un’occhiata al resto dell’offerta dei Games With Gold.

Gears of War 4 (Xbox One) – dal primo al 31 agosto: Con una delle IP più importanti del mondo Xbox, il quarto capitolo è finalmente disponibile prima di poter mettere le mani sul prossimo Gears 5. Dopo essere sfuggiti a un attacco al loro villaggio, JD Fenix e i suoi amici, Kait e Del, devono salvare coloro che amano e scoprire l’origine di un nuovo, mostruoso nemico. Disponibili le campagne cooperative per due giocatori, in locale con modalità schermo condiviso, oppure su Xbox Live. Puoi scegliere la tua classe di combattimento, migliorare le tue abilità e sviluppare fortificazioni ovunque sulla mappa. Competi online con nuovi e appassionanti tipi di giochi, tutti con risoluzione a 60 FPS su server dedicati.

Forza Motorsport 6 (Xbox One) – dal 16 agosto al 15 settembre: Il sesto capitolo del simulatore per eccellenza per Xbox. Forza Motorsport 6 offre una grafica mozzafiato con risoluzione a 1080p e 60 fotogrammi al secondo. Più di 450 auto, tutte ricreate in maniera impeccabile e personalizzabili, dotate di abitacoli funzionanti e rappresentazione dei danni dettagliata. Gare in modalità schermo condiviso a 2 giocatori, gare a 24 giocatori e realistici avversari Drivatar per incredibili percorsi ricchi di azione. L’engine grafico ForzaTech che porta questa grande simulazione a livelli mai visti.

Torchlight (Xbox One/360)- dal primo al 15 agosto: Torchlight è un gioco di ruolo e azione sviluppato dagli autori dei famosi Diablo e FATE. Il giocatore può scegliere tra tre classi di personaggio per avventurarsi lontano dalla sicurezza della cittadina di Torchlight e addentrarsi in livelli sotterranei a generazione casuale. Qui il giocatore incontrerà un’ampia gamma di mostri orribili, infinite variazioni di bottino da scovare e missioni da compiere. I livelli randomizzati e il “sotterraneo infinito”, sbloccabile dopo aver completato il gioco principale, vi terranno impegnati davvero a lungo.

Castlevania Lords of Shadow (Xbox One/360) – dal 16 al 31 agosto: Il primo Castlevania a sfruttare degli asset inediti per la serie, introducendo per la prima volta delle meccaniche tipiche da action-adventure come Devil May Cry. Il nuovo protagonista, Gabriel, ha una padronanza delle arti del combattimento ed è plagiato dagli stati d’animo oscuri, essendo profondamente condizionato dalla morte della sua amata Marie. Ora ha intrapreso una missione su richiesta degli anziani di una Confraternita, per scoprire la causa del caos che incombe sul mondo, ma in lui c’è anche un ardente desiderio di vendetta nei confronti di chi ha ucciso la sua amata.

VERDETTO

Mentre il mese precedente era davvero difficile proclamare un vincitore, stavolta avevamo le idee chiare sin dall’inizio. Vediamo perché.

Sony regala una delle perle della storia PlyStation con WipEout Omega Collection, un titolo intramontabile che tutti apprezzeranno, ma la parte del Leone è di Microsoft con due titoli davvero irrinunciabili come Gears of War 4 e Forza Motorsport 6, due pilastri portanti delle esclusive del mondo Xbox. Così la vittoria del mese va a Microsoft!

Fateci sapere che ne pensate nei commenti e ci vediamo il mese prossimo!