Google Stadia, Death Stranding e tutti i grandi nomi presenti alla Gamescom 2019

La Gamescom 2019 è sempre più vicina: l’evento di Colonia non ha mai avuto lo stesso risalto dell’E3 di Los Angeles, ma questo non lo rende meno interessante. L’edizione di quest’anno, in particolar modo, sembra promettere grandi novità. Ci sarà infatti una trasmissione condotta da Geoff Keighley, chiamata “Opening Night Live”. L’evento metterà in mostra Google Stadia, Death Stranding e i prodottti di più di quindici publisher.

La presenza di Google Stadia a Colonia è molto importante, visto che, pur avendo svelato la maggior parte delle informazioni sul servizio, il colosso di Mountain View potrebbe avere ancora qualcosa da mostrare, sopratutto in termini di giochi esclusivi o nuovi accordi con grandi publisher.

More than 15 game publishers will premiere new content and make announcements during @gamescom Opening Night Live. An exciting show is coming together for Monday, August 19! Hope you get to tune in and watch the stream! pic.twitter.com/THAv4bvZlm

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 6, 2019