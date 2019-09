PlayStation Plus vs Games With Gold settembre 2019

Ci prepariamo a una stagione pregna di grandi uscite e i giochi gratis di questo mese ci permettono di entrare nel clima giusto.

I giochi gratuiti di questo mese promettono davvero bene e ve lo anticipiamo subito con un certo entusiasmo, la stessa enfasi che ha accompagnato l’inizio di una stagione davvero importante con la Gamescom appena trascorsa e il Tokyo Game Show in arrivo nei prossimi giorni. Siete curiosi a cosa vi riserva il vostro abbonamento?

Il mese scorso, abbiamo assistito al trionfo del mondo Xbox, grazie a due titoli davvero irrinunciabili come Forza Motorsport 6 e Gears of War 4, quest’ultimo quarto episodio vi servirà a rimettere il dito sul grilletto in attesa di Gears 5 che abbiamo provato per voi alla Gamescom.

A proposito dell’evento di Colonia, abbiamo preparato per voi un video che racconta i giochi più belli di Gamescom 2019, mentre in questo video potete vedere in azione e in anteprima la nuova modalità orda di Gears 5. Adesso andiamo a scoprire i giochi gratuiti di questo mese.

PlayStation Plus settembre 2019

il mese di settembre si apre con una carrellata di giochi davvero incredibile, stiamo parlando di Final Fantasy VIII Remastered, Catherine Full Body, Man of Medan e Control. Inoltre, vi segnaliamo l’uscita imminente di Borderlands 3 (13 settembre), The Surge 2 (24 settembre), Contra Rogue Corps (26 settembre) e Code Vein (27 settembre), tutti previsti su PS4 e per le altre piattaforme. Invece, la nostra Instant Game Collection di settembre offre dei titoli niente male.

Batman Arkham Knight: Il finale che chiude la saga di Arkham iniziata su PS3 e lo fa con i fuochi d’artificio. Il Cavaliere Oscuro se la dovrà vedere con il Cavaliere di Arkham, un nuovo nemico che vi riserverà più di una sorpresa legata al passato del nostro Bruce, anche se non mancheranno all’appello tutti i villain più noti…tranne il Joker. Inoltre, la città di Gotham non avrà più limiti grazie all’introduzione della guida della leggendaria Batmobile.

Darksiders 3: Lasciamoci alle spalle Guerra e Morte, e iniziamo una nuova avventura nei panni di Furia in un gioco di azione e avventura dinamica con una prospettiva in terza persona. Furia farà affidamento su fruste, spade, mazze, pugnali e magia in combattimento; con quest’ultima può assumere diverse forme elementali per migliorare le sue capacità di combattimento concedendole nuove armi, attacchi e abilità trasversali.

Games With Gold settembre 2019

Stiamo fremendo per mettere le mani sopra Gears 5 dopo quanto visto alla Gamescom 2019, previsto questo 10 settembre in esclusiva per Xbox One e PC. Ma tanti altri titoli accompagneranno l’universo Xbox questo mese, come Final Fantasy VIII Remastered, Catherine Full Body, Man of Medan e Control, tutti recensiti sulle nostre pagine. Intanto possiamo giocare al titolo di Games With Gold di settembre.

Hitman: The Complete First Season (Xbox one) – dal primo settembre al 30 settembre: Lo storico Agente 47 cambia forma e torna con una serie di sei episodi che compongono questa “prima stagione”. Ambientato sei anni dopo gli eventi di Hitman: Absolution, il nostro assassino verrà ingaggiato per testare le sue formidabili doti di sicario con scenari imprevedibili orchestrati da Diana Burnwood. Una prima stagione che ha appassionato oltre 13 milioni di persone.

We Were Here (Xbox One) – dal 16 settembre al 15 ottobre: In We Were Here, i nostri due protagonisti sono intrappolati all’interno di un castello abbandonato. Uno di loro si trova intrappolato in una parte più piccola del maniero, mentre il secondo protagonista si aggira per le sale dimenticate di Castle Rock nel tentativo di trovare il compagno. Ogni stanza metterà alla prova il nostro ingegno e la capacità di comunicare chiaramente, usando solo la nostra voce. Un titolo senza dubbio originale!

Earth Defense Force 2025 (Xbox One – 360) dal primo al 15 settembre: È il seguito di Earth Defense Force 2017, uno sparatutto in terza persona sviluppato da Sandlot e pubblicato da D3 Publisher. Il giocatore prende il controllo di un soldato EDF scegliendo tra quattro classi di soldati, per fronteggiare l’ennesima minaccia aliena. Per combattere queste forze aliene il giocatore può accedere a più di settecento armi; circa 175 armi per classe di soldato.

Tekken Tag Tournament 2 (Xbox One – 360) dal 16 al 30 settembre: il mitico torneo dal Pugno di Ferro amplifica il divertimento dei suoi fan con l’amata opzione TAG, che con questo sequel raggiunge le vette del sesto capitolo. Tekken Tag Tournament 2 espande la meccanica del primo capitolo, offrendo la possibilità di fare delle combo tag, unendo i colpi del primo personaggio a quelli del compagno. Questo capitolo della saga, come l’originale Tekken Tag Tournament, non segue la storyline degli altri episodi, tuttavia ha comunque una sorta di storia nel Laboratorio, dove nei panni di Combot, si dovranno affrontare svariate prove per potenziare la sua lista di mosse. Per quanto riguarda il roster, si tratta del titolo con il più alto numero di personaggi mai visto nella saga.

VERDETTO

Come vi avevamo già anticipato, questo mese di settembre mette tantissima carne sul fuoco e per tutti gli abbonati, che apparteniate alla schiera PlayStation o Xbox.

Infatti, sul versante PlayStation abbiamo due titoli tripla A che ci hanno esaltato non poco, trattasi di Batman Arkham Knight e Darksiders 3, entrambi capitoli conclusivi di due saghe molto apprezzate da critica e pubblico. Mentre, l’offerta Xbox si dimostra molto varia e interessante grazie alla prima stagione di Hitman che ha riscosso successo in tutto il mondo e che vi potrebbe convincere a proseguire con la seconda serie di episodi, senza dimenticare l’interessante We Were Here e le botte da orbi col caro vecchio Tekken Tag Tournament 2. Si tratta di una scelta molto difficile, e seppur per poco, abbiamo deciso di assegnare la vittoria a Sony grazie a due titoli davvero irrinunciabili.

Che ne pensate? Voi quali titoli avete apprezzato di più?