PlayStation Store: guadagni da capogiro per Sony, ottimi anche PS Plus e PS Now

È ben noto da tempo che il digitale sia ormai il fulcro del mercato videoludico anche in ambito console, ma quanto è esattamente grande tale mondo? Parlando di Sony PlayStation, re dell’attuale generazione, il valore complessivo dei ricavi digitali è di 12.48 miliardi di dollari nel 2019. Precisamente, il PlayStation Store ha potuto contare su 9.28 miliardi di dollari: i restanti 3.2 miliardi provengono dagli abbonamenti come PS Now e PS Plus.

PS Plus può attualmente contare su circa 38.8 milioni di utenti attivi, ovvero circa un terzo della base istallata di PS4, che si assesta sui 108 milioni circa, secondo i dati più recenti. Il mercato digitale è quindi un punto fondamentale della strategia di Sony: non a caso, infatti, negli ultimi mesi abbiamo visto un rilancio dello stesso PS Now. Le piattaforme in streaming come Google Stadia stanno diventando sempre più normali per i videogiocatori e PlayStation vuole di certo spingere in tale direzione.

Con l’arrivo di PlayStation 5 entro la fine dell’anno, possiamo aspettarci una transizione estremamente fluida del lato digitale della console: per quanto i dettagli non siano ancora chiari, pare altamente probabile che PS5 sia retrocompatibile con tutto il nostro archivio di giochi PS4.

Con il passaggio alla next-gen, avremo accesso anche a un SSD (che permetterà un più rapido accesso ai dati) e a nuove possibilità di gestione dei dati di istallazione (potremo ad esempio cancellare solo una parte del gioco, solo il single player o solo il multiplayer). La maggiore accessibilità del digitale spingerà sempre più persone a mettere da parte il supporto fisico, molto probabilmente. Voi cosa ne pensate? Nel 2019 avete fatto molti acquisti sul PlayStation Store?