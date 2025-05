Apple Pay sbarca su PS5 per gli acquisti sul PS Store

Le opzioni di pagamento per gli acquisti digitali si ampliano per gli utenti PlayStation 5, con l'introduzione di Apple Pay direttamente dalla console. Fino ad oggi, i possessori di dispositivi Apple potevano utilizzare questo metodo di pagamento solo tramite browser web o applicazione mobile per effettuare acquisti nel PlayStation Store. La novità consiste nella possibilità di completare le transazioni direttamente dalla PS5, affiancando così Apple Pay ad altre modalità già disponibili come le carte di credito/debito memorizzate e PayPal. Un'integrazione che riflette la crescente convergenza tra ecosistemi tecnologici differenti.

Come segnalato da 9to5Mac, durante il processo di checkout nel PlayStation Store su console, gli utenti potrebbero già visualizzare la nuova opzione di pagamento Apple Pay (al momento in cui vi scriviamo in Italia non è ancora stata abilitata). Il sistema sfrutta la tecnologia di scansione QR introdotta da Apple con iOS 18 lo scorso anno, estendendo così la compatibilità anche su browser di terze parti come Chrome. La pagina di supporto PlayStation dedicata ad Apple Pay fornisce informazioni dettagliate sulle regioni in cui questo servizio è attualmente disponibile, tra cui gli Stati Uniti.

Il meccanismo di funzionamento è sorprendentemente semplice e intuitivo. Dopo aver selezionato il gioco desiderato sulla PS5, basta scegliere Apple Pay come metodo di pagamento e scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo del televisore utilizzando il proprio iPhone. A questo punto, iOS visualizza una schermata di checkout che permette di confermare la transazione in tutta sicurezza, senza necessità di inserire manualmente i dettagli della carta.

Per gli utenti di Apple Card (quindi solo negli USA), questa integrazione offre un vantaggio economico tangibile: tutti gli acquisti effettuati sulla PS5 generano un cashback del 2%, rendendo l'esperienza non solo più comoda ma anche potenzialmente più conveniente. Un incentivo che potrebbe spingere molti possessori di PS5 verso questo metodo di pagamento.

L'espansione della compatibilità con Apple Pay non sembra destinata a fermarsi alla PlayStation 5. Secondo quanto riportato da 9to5Mac, Sony starebbe già lavorando per portare questa funzionalità anche su PS4 tramite un futuro aggiornamento software. Una mossa che dimostra l'impegno dell'azienda nell'uniformare l'esperienza di acquisto su tutte le sue piattaforme, indipendentemente dalla generazione della console.

Questa integrazione rappresenta un ulteriore passo verso un'esperienza di acquisto semplificata nell'universo PlayStation, riducendo gli attriti nel processo di acquisto e permettendo agli utenti di completare le transazioni con maggiore rapidità e sicurezza. La scelta di supportare Apple Pay riflette anche la crescente importanza dei pagamenti mobili nel panorama del commercio digitale, con Sony che si adegua alle abitudini in evoluzione dei consumatori moderni.