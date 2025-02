I giochi sul PS Store sono troppo cari? L'Olanda fa causa a Sony

La fondazione dei consumatori olandese Massaschade & Consument ha intentato una causa contro Sony, accusando l'azienda di abusare della sua posizione dominante per mantenere prezzi elevati sul PlayStation Store. La fondazione sostiene che i giochi digitali costano in media il 47% in più rispetto alle versioni fisiche, nonostante i minori costi di pubblicazione e distribuzione.

L'azione legale si basa su ricerche condotte dall'ente, che evidenziano come l'ecosistema chiuso del PlayStation Store e la posizione dominante di Sony nel mercato delle console determinino "prezzi artificialmente alti". La fondazione critica in particolare la decisione di Sony di vietare l'acquisto di chiavi per giochi digitali al di fuori dello store ufficiale, limitando ulteriormente le opzioni per i consumatori.

Sony potrebbe essere costretta ad aprire il suo mercato digitale ad altri venditori.

Questa causa si inserisce in un contesto più ampio di azioni legali simili contro Sony in altri paesi europei. Nel Regno Unito, un caso analogo ha recentemente ottenuto il via libera dalla Corte d'Appello per la Concorrenza, segnalando una crescente attenzione verso le pratiche commerciali di Sony nel mercato digitale.

La legislazione europea sulla concorrenza impone responsabilità aggiuntive alle aziende in posizione dominante, come Sony, per garantire una concorrenza leale. Se la causa olandese avrà successo, potrebbe portare a cambiamenti significativi nel modo in cui Sony gestisce il suo mercato digitale, perlomeno in Europa.

Gli utenti PlayStation olandesi, che hanno effettuato acquisti sul PlayStation Store, possono aderire gratuitamente alla causa collettiva. La prima udienza in tribunale è prevista per la fine dell'anno, e l'esito potrebbe avere ripercussioni sul mercato dei giochi digitali in tutta Europa.

Questa azione legale solleva importanti questioni sulla concorrenza nel mercato dei videogiochi digitali e potrebbe potenzialmente portare a una maggiore apertura e competitività nel settore, con possibili benefici per i consumatori in termini di prezzi e scelta.