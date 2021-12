PlayStation vorrebbe chiudere l’anno con uno State of Play imminente, gli indizi

Sono passati solo pochi giorni dagli ultimi The Game Awards 2021, l’evento di fine anno che non solo ha premiato alcuni dei migliori giochi del 2021, ma ha svelato anche una serie di nuovi giochi in arrivo prossimamente. A quanto pare, però, i TGA 2021 non saranno l’ultima occasione per vedere alcuni dei prossimi giochi in uscita, dato che grazie a un nuovo rumor che sta scoppiando in rete sembra che PlayStation voglia chiudere il 2021 con un nuovo State of Play.

Al momento si tratta di mere voci di corridoio, ma sono già diverse le fonti che hanno riferito sui propri canali comunicativi che Sony si stia preparando ad organizzare un nuovo State of Play in questo dicembre. A far girare questi rumor ci sono alcuni insiders molto affidabili come: AccNGT, il responsabile delle anticipazioni su Star Wars Eclipse, ma anche un altro insider abbastanza affidabile come Foxy.

Attualmente anche gli stessi leaker ci vanno leggeri confermando che il tutto non è certo al 100%. Se Sony dovesse ufficializzare l’evento si tratterebbe di uno State of Play e non di un PlayStation Showcase, mentre l’annuncio potrebbe essere vicino; intorno a settimana prossima. Se il tutto verrà confermato aspettiamoci un annuncio il giorno prima della trasmissione, esattamente come ci ha sempre abituato la compagnia nipponica in questi casi.

1. Maybe a State Of Play this month but not a PlayStation Showcase 2. Probably soon — AccNGT (@AccNgt) December 10, 2021

Concludere l’anno con un bel State of Play non sarebbe per niente male, e a pensarci bene non è un’idea così infattibile dopo la scarsa presenza di PlayStation agli scorsi TGA 2021.