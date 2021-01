Pokémon Diamante e Perla Remake nel 2021, manca solo l’ufficialità?

Con il venticinquesimo anniversario del brand Pokémon ormai alle porte, i fan dei titoli dedicati alle creature collezionabili stanno solo aspettando il momento dell’annuncio di un nuovo gioco. Giusto ieri pomeriggio abbiamo potuto vedere un nuovo trailer di News Pokémon Snap, all’interno del quale sono state fornite diverse nuove informazioni come la data di uscita, e ora, a quanto pare, sembra che sia stata svelata l’esistenza dei remake di Pokémon Diamante e Perla.

A dare la notizia sono stati diversi insiders che bazzicano su Twitter. Tra questi, i post pubblicati da Centro Pokémon e Kelios sono quelli che hanno fatto più in fretta il giro del web. Durante la scorsa serata, l’account Centro Pokémon Leaks ha voluto confermare l’esistenza di Pokémon Diamante e Perla Remake. Stando al leaker, la coppia di titoli arriverà su Nintendo Switch nel 2021 e saranno annunciati in via ufficiale durante un Pokémon Direct il mese prossimo.

We can now confirm that Pokémon Diamond and Pokémon Pearl are coming this year to Nintendo Switch. https://t.co/QB66iVt75t — Centro Pokémon LEAKS (@CentroLeaks) January 14, 2021

I leak però non finiscono qui: anche il noto leaker Kelios ha pubblicato un post in cui preavvisa l’arrivo di un nuovo Direct tutto dedicato al brand di Game Freak. Infine, lo stesso Centro Pokémon Leaks ci informa attraverso un secondo tweet, che sono stati registrati i marchi dedicati ai remake di Pokémon Diamante e Perla. Il tutto dovrebbe apparire sul sito ufficiale Pokémon, anche se al momento una volta raggiunta quella pagina esce fuori un errore 403.

Al momento, mancando qualsiasi tipo di ufficialità, non ci resta che attendere il prossimo appuntamento comunicativo di The Pokémon Company. In attesa del mese di febbraio, non ci resta che tenere gli occhi aperti, ma sembra proprio che un remake dell’amatissima quarta generazione Pokémon stia davvero per arrivare. Cosa ne pensate di questi recenti leak sul brand di Game Freak?