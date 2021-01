Pokémon: nuovo Direct dedicato il prossimo mese?

Proprio nella giornata odierna il canale YouTube ufficiale di Pokémon Company ha rilasciato il trailer di New Pokémon Snap, l’attesissimo titolo in arrivo per Nintendo Switch il prossimo 30 aprile. Il 2021 per Nintendo è iniziato coi fiocchi quindi, oltre a questo proprio ieri hanno mostrato un lungo trailer dedicato a Super Mario 3D World con all’interno la sostanziosa espansione Bowser’s Fury. Inoltre, durante il corso dell’anno si festeggiano anche anniversari importanti, come appunto il 25esimo del brand Pokémon.

Ieri Nintendo sul suo profilo Twitter ha voluto stuzzicare i fan con un breve filmato che mostra l’evoluzione del franchise mostrandoci giochi, gadget, carte e tanto altro, testimoniando ancora una volta quanto il brand sia importante, specialmente in questo periodo non semplice. Secondo diversi leak infatti sembrerebbe che il prossimo mese si svolgerà un Direct dedicato proprio ai mostriciattoli più famosi del mondo. A rivelarlo è stato l’insider francese Kelios.

Pokémon Direct le mois prochain 😳 https://t.co/fU7rfPCBBd — Kelios (@KeliosFR) January 13, 2021

Non sarebbe poi così assurdo che il prossimo mese Nintendo proponga un Direct, in quanto proprio il 27 febbraio il brand Pokémon spegnerà 25 candeline. Nintendo comunque non ha ufficializzato nulla, e quindi vi invitiamo a prendere con le dovute pinze tali informazioni. Rimane comunque palese che il nostro cervello associ Direct con nuovo annuncio e spera in quel remake di Diamante e Perla che tarda ad arrivare. Chissà se il prossimo mese ci sarà davvero un evento dedicato, e soprattutto chissà cosa scopriremo? Incrociamo quindi le dita ed attendiamo conferme.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che il prossimo mese possa davvero esserci un Direct dedicato a Pokémon? Cosa vorreste vedere? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità in ambito Pokémon.