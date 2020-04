Pokémon GO: ecco come fare per riscattare i codici promozionali online

Niantic Labs si sta impegnando a pubblicare nuovi codici promozionali per Pokémon GO. La casa di sviluppo negli ultimi periodi sta cercando di promuovere numerose iniziative per permettere ai giocatori del famoso titolo mobile di giocare tranquillamente da casa. L’ultima di queste, riguarda ben 20 Ultra Ball e 15 Baccananas ottenibili in cambio di una sola simbolica Pokémoneta.

Tornando a parlare dei codici utili per ottenere alcune ricompense in-game, Pokémon GO permette di riscattarli da ora seguendo un semplice procedimento. Questa opzione è stata rilanciata dagli stessi sviluppatori i quali non hanno mai spinto molto questa feature legata all’ottenimento di alcuni bonus. Ma come si fa a riscattarli e soprattutto dove trovo i codici richiesti?

Allora, prima di tutto, per ottenerli bisognerà visitare questo sito web di Niantic Labs e successivamente effettuare il login con lo stesso account utilizzato sul vostro smartphone per giocare a Pokémon GO. Dopo essere entrati vi basterà digitare il codice in proprio possesso. Tutti gli elementi riscattati verranno così aggiunti al proprio inventario sull’app di gioco disponibile per iOS e Android. Vi segnaliamo, inoltre, che i codici promozionali in questione possono essere rilasciati solo dalla stessa Niantic.

Questa nuova iniziativa non è altro che una fra le tante disposte da Niantic Labs nell’ultimo periodo, vi ricordiamo che ultimamente la casa di sviluppo ha reso disponibile a tutti i giocatori 100 Pokéball ma anche 50 Mega Ball ottenibili sempre spendendo una Pokémoneta. Si tratta quindi di una delle tante proposte portate avanti per convincere i giocatori a restare a casa viste le restrizioni causate dall’emergenza Coronavirus.

E voi cosa ne pensate di questa nuova iniziativa? Fatecelo sapere qui sotto, nell’apposita sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per le prossime notizie riguardanti Pokémon GO.