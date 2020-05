Pokémon GO: nuovo evento dedicato a Terrakion è stato annunciato ufficialmente, ecco i dettagli

Durante la giornata di ieri, su Pokémon GO, si è tenuto l’evento l’Ora dei Raid dedicato a Terrakion, la possente creatura di tipo roccia e lotta. In queste ore però, Niantic Labs ha annunciato che lo speciale evento dedicato al pokémon tornerà anche durante la prossima settimana. In questa breve news vi riportiamo i dettagli sull’evento in questione con le relative informazioni riguardanti date e orari.

L’evento avrà inizio alle ore 22:00 di martedì 19 maggio, mentre alla stessa ora di martedì 26 maggio il pokémon sarà disponibile nei raid a cinque stelle. Confermata inoltre la presenza di Terrakion cromatico che, come ovvio che sia, sarà abbastanza raro da trovare. Vi segnaliamo che anche l’Ora dei Raid con Terrakion in programma mercoledì 20 maggio e che avrà inizio alle ore 19:00 (fuso orario italiano) è stato confermato dalla stessa software house. Sotto l’immagine della creatura qui sotto, vi elenchiamo i vari passaggi da eseguire al fine di ottenere un biglietto per partecipare al raid da remoto.

Ecco come ottenere i biglietti raid per l’evento:

Avviate Pokémon Go tramite l’apposita app per mobile.

Ora dovrete trovare l’icona della Poké Ball e toccarla, quindi Negozio.

Bisognerà scorrere in basso fino alla sezione relativa agli strumenti: qui potete acquistare un biglietto raid da remoto al prezzo di 100 Pokémonete. Vi ricordiamo che se nella vostra borsa avete già abbastanza biglietti raid, non sarà possibile acquistarne di ulteriori.

Prima di concludere, vi ricordiamo che giusto qualche giorno fa Niantic Labs ha annunciato che il prossimo Community Day sarà interamente dedicato a Seedot, e sarà anche giocabile comodamente da casa propria. Vi consigliamo inoltre di non farvi scappare l’ultima promozione di Niantic Labs: numerosi e utili oggetti sono acquistabili al prezzo simbolico di una sola pokémoneta, ma affrettatevi perché l’offerta è a tempo limitato e sta già per scadere!