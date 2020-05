Pokémon GO: tanti oggetti gratis, Ultra Ball e Biglietto Raid a una sola PokéMoneta

Continua il successo di Pokémon GO che, nonostante la quarantena, si è rivelato uno dei giochi più usati dagli appassionati. A Marzo 2020, infatti, si è registrato il maggior numero di minuti di utilizzo di sempre, sia su iPhone che Android. Gli incassi di maggio 2020, inoltre, ammonterebbero già a 50 milioni di dollari secondo i primi dati. Il tutto è anche frutto delle nuove funzioni per giocare da remoto e delle offerte messe in campo da Niantic, tra oggetti gratis e vendite al prezzo simbolico di 1 PokéMoneta.

Ancora una volta, infatti, Niantic offre un bel gruppo di oggetti praticamente gratis per Pokémon GO. A una sola moneta potete ora ottenere i seguenti contenuti:

Biglietto Raid da remoto, fondamentale per usare la nuova funzione

20 Poké Ball

10 Mega Ball

5 Ultra Ball

La promozione, badate bene, è a tempo limitato: se volete accaparrarvi questo gruppetto di oggetti “gratis” dovete assolutamente acquistarli dal negozio entro le 22.00 di lunedì prossimo, ovvero il 18 maggio 2020. Pare inoltre che sarà l’ultima offerta da una singola PokéMoneta offerta da Niantic: sappiamo che il team di sviluppo sta facendo dei test per rivedere il funzionamento della valuta in-game.

Oltre a questa interessante offerte dedicata agli oggetti “gratis” suddetti, Niantic ha annunciato una serie di novità e modifiche per Pokémon GO:

I Pokémon compagni possono ora dare ai giocatori Pacchi Amicizia ai PokéStop

I Pacchi Amicizia potranno contenere più Poké Ball

Ogni giorno l’Allenatore può ottenere una Missione sul Campo bonus, senza dover girare un disco PokéStop: la ricompensa per il completamento è uno strumento

Per un tempo limitato, potremo far girare un disco PokéStop da distanza raddoppiata

Queste novità sembrano pensate sopratutto per permettere ai giocatori di muoversi di meno e quindi giocare direttamente da casa. Infine, vi ricordiamo che potete ottenere altri oggetti gratis grazie a un codice regalato da Samsung (disponibile per tutti, non solo per i possessori di device Samsung).