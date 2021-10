Pokémon GO: oggetti gratuiti nel nuovo evento! Per l’Italia è un debutto assoluto

Pokémon GO ha finalmente portato in Italia, e in tutto il resto del mondo, uno degli eventi programmati per essere esclusivi soltanto a delle zone limitate del globo. L’occasione di cui stiamo parlando è il Día de los Muertos, la celebre festività messicana dedicata alle persone che non ci sono più, e il gioco ha organizzato un evento al riguardo l’anno scorso, ma era disponibile soltanto per gli utenti dell’America Latina e dei Caraibi. Da quest’anno invece potrà usufruirne la community di Pokémon GO tutto il pianeta: andiamo quindi a vedere quali contenuti verranno implementati.

La novità più importante introdotta da questo evento riguarda indubbiamente i moduli esca e gli aromi: questi, infatti, vedranno la loro durata venir estesa da 30 minuti a ben 90 minuti per tutta la durata dell’evento, per cui questa è l’occasione adatta per allargare il proprio Pokédex e migliorare il proprio team. Degno di nota, inoltre, è il fatto che ogni cattura conferirà il doppio della polvere di stelle che si riceverebbe normalmente, quindi tanto di cappello.

L’evento però non finisce qui, perché c’è ancora un altro elemento che verrà introdotto, ossia la possibilità di ottenere oggetti gratuiti all’interno del gioco. Nel periodo dell’evento, infatti, aprendo il negozio sarà possibile riscattare vari contenuti a prezzo zero, tra cui 20 Poké Ball, un aroma e, per i più affezionati, una speciale maglietta dedicata al Día de los Muertos.

La decisione di portare l’evento a tutto il mondo, anziché limitarlo soltanto a determinate zone, è un’ottima scelta, considerando il fatto che in questo modo più persone potranno venir a conoscenza di questa meravigliosa festività. I festeggiamenti per il Día de los Muertos all’interno di Pokémon GO, però, non dureranno a lungo: questo infatti inizierà alle 10:00 del 1 novembre e terminerà il giorno dopo, il 2 novembre, alle 20:00. Avrete quindi poco più di 24 ore per godervelo, per cui assicuratevi di non avere impegni per allora!