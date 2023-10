Altro che tripla A, i prossimi giochi Microsoft saranno per smartphone

Nel corso del podocast ufficiale Xbox, Phil Spencer ha dichiarato che l’acquisizione di Activion Blizzard King sarà utile anche per rafforzare Xbox nel settore dei giochi per dispositivi mobili: che sia giunto il momento di comprare uno dei migliori smartphone da gaming?

"Dobbiamo essere rilevanti su mobile, non c'è davvero modo di pianificare il futuro senza essere presenti sulla piattaforma su cui gioca la maggior parte del pianeta", ha dichiarato il CEO di Xbox. "Avevo bisogno di trovare una squadra che avesse avuto un successo straordinario".

Spencer avrebbe anche discusso con la CFO di Microsoft Amy Hood su quali aziende acquisire nel settore mobile, concludendo che Activision Blizzard King fosse l’opzione migliore anche in quell’ambito; alcuni documenti emersi nel corso dell’udienza per il procedimento tra Microsoft e la FTC hanno messo in luce anche un interesse per il publischer Zynga, che è stato però acquisito da Take-Two Interactive.

Phil Spencer ha voluto in ogni caso rassicurare gli utenti, affermando che PC e console non saranno abbandonati e sottolineando che "Non significa che voglio trasformare tutte le nostre serie in franchise per dispositivi mobili, non significa che tutto diventerà gratuito", affermando che la diversità è uno dei punti di forza del brand. "La verità è che, se si vuole rimanere rilevanti nel mondo dei videogiochi su scala globale, è necessario trovare un modo per essere rilevanti sulla piattaforma più grande, ovvero i dispositivi mobili".

Activision Blizzard ha pubblicato su mobile giochi come Call of Duty: Mobile e Diablo Immortal, ma il vero successo dell’azienda in questo mercato è legato a King, che ha dalla sua il famosissimo Candy Crush. La speranza è che Xbox impari dai successi di questi studi per offrire anche su dispositivi mobili un’esperienza di gioco di altissimo livello.