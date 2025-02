Pokémon Legends Z-A si mostra in un nuovo trailer dettagliato: ecco tutte le novità

Lumiose City attende i fan dei Pokémon: il futuro della regione di Kalos prende forma con un nuovo capitolo della saga Legends che promette di espandere l'universo narrativo dei mostri tascabili più amati al mondo. Durante la trasmissione del Pokémon Day di oggi, The Pokémon Company ha finalmente svelato un trailer dettagliato di Pokémon Legends: Z-A (potete vederlo qui), rompendo il silenzio che durava da quando il titolo era stato annunciato durante lo stesso evento dell'anno scorso. Il gioco, previsto per la fine del 2025, rappresenta un'evoluzione significativa nella narrativa della serie, trasportando i giocatori in una versione futuristica della città ispirata a Parigi.

A differenza del suo predecessore Pokémon Legends: Arceus, uscito nel 2022 e ambientato in un'antica versione della regione di Sinnoh, Z-A fa un balzo temporale in avanti. Il focus questa volta è interamente su Lumiose City, la metropoli dal sapore parigino che i fan ricorderanno da Pokémon X e Y. Questo cambio di prospettiva temporale segna dunque una svolta interessante per la serie Legends, che abbandona l'esplorazione delle origini per proiettarsi verso un possibile futuro dell'universo Pokémon.

La scelta di tornare alla regione di Kalos non è casuale e ha immediatamente acceso le speculazioni della community. Pokémon X e Y, infatti, rappresentano una rarità nella saga: non hanno mai ricevuto una "terza versione" come tradizionalmente accaduto con altre coppie di giochi. Inoltre, la presenza nel titolo della lettera Z e di A potrebbe essere un richiamo al misterioso personaggio AZ presente nei giochi originali, lasciando presagire risposte a domande rimaste in sospeso da anni.

Il trailer ha rivelato che i giocatori potranno iniziare la loro avventura scegliendo tra tre starter provenienti da diverse generazioni: Chikorita, Tepig e Totodile. Questa scelta multi-generazionale rompe con la tradizione di presentare trio di starter della stessa generazione, offrendo un mix interessante di Pokémon di tipo Erba, Fuoco e Acqua.

Una delle rivelazioni più entusiasmanti riguarda il ritorno delle Mega Evoluzioni, un meccanismo di battaglia introdotto proprio in X e Y che permette ai Pokémon di assumere forme temporanee più potenti. Questa caratteristica, particolarmente amata dalla community, era assente dai giochi più recenti e il suo ritorno rappresenta un omaggio alle radici kalosiane del nuovo titolo, oltre che un'aggiunta strategica al gameplay.

Innovazioni nel sistema di combattimento

The Pokémon Company ha accennato a un nuovo stile di battaglia che introdurrà elementi di posizionamento tattico. I combattimenti in Z-A includeranno diverse aree d'effetto e raggi d'azione, suggerendo un'evoluzione significativa rispetto al tradizionale sistema a turni. Questo potrebbe richiamare alcuni elementi visti in Pokémon Legends: Arceus, dove la posizione e il movimento avevano un'importanza maggiore rispetto ai giochi classici della serie principale.

Queste innovazioni nel gameplay rappresentano quindi un tentativo di modernizzare la formula dei combattimenti mantenendo comunque elementi familiari per i giocatori di lunga data. In un panorama videoludico sempre più competitivo, anche un franchise storico come Pokémon deve continuare a rinnovarsi pur rimanendo fedele alla propria identità.

La regione di Kalos, introdotta nella sesta generazione con X e Y, è ricca di misteri irrisolti che i fan sperano vengano affrontati in questo nuovo capitolo. Il personaggio di AZ, un uomo immortale collegato al conflitto che devastò Kalos 3.000 anni prima degli eventi di X e Y, potrebbe giocare un ruolo centrale nella narrazione di Z-A, come suggerito dal nome stesso del gioco.

Nonostante il trailer abbia fornito nuovi dettagli, rimane ancora molto da scoprire su Pokémon Legends: Z-A. La data di uscita rimane fissata genericamente per la fine del 2025, lasciando i fan in attesa di ulteriori rivelazioni nei prossimi mesi.