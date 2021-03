Pokémon Let’s GO: impiega 2 anni per catturare un Magikarp Shiny

Per chi ha giocato almeno una volta nella vita ai vari capitoli targati Pokémon sarà incappato in mostriciattoli con colorazioni diverse. La “stranezza” è divenuta in poco tempo “curiosità”, tanto che molti appassionati prima di iniziare la loro vera avventura impiegano settimane resettando il gioco per cercare di trovare lo starter versione Shiny. Come ben saprete, la probabilità è davvero minuscola, ma c’è chi ha una pazienza infinita, come un utente che è riuscito dopo ben due anni ad ottenere un Magikarp Shiny nel titolo Let’s GO.

L’autore di questa assurda avventura ha postato una clip dimostrativa sulla pagina ufficiale Reddit di Pokémon raccontando qualche simpatico aneddoto. “Finalmente ce l’ho fatta! Quando il gioco è uscito volevo iniziare la mia avventura con la versione Pikachu, Acquistai Magikarp solo per metterlo nel Box ma il titolo ha voluto rigirare il coltello nella piaga dichiarando che si trattava di una truffa. Non mi andava certo bene. Ho deciso così di salvare davanti al venditore e fare un reset. Con 375 ore sull’orologio interno del mio Nintendo Switch, ma solo 4 ore e trenta minuti nel conteggio in-game, e dopo più di due anni sono riuscito nell’impresa. Vi domanderete se ne è valsa la pensa, assolutamente si, sono stato paziente ed il gioco mi ha premiato.”

Una storia d’amore a lieto fine insomma, il Magikarp è stato soprannominato “Outrage” (oltraggio) che sarebbe una delle mosse peculiari di Gyarados. Una storia decisamente incredibile, ma la domanda che un po’ tutti si staranno chiedendo è se fosse stato più semplice sfruttare la “combo cattura” in grado di aumentare la probabilità di trovarne uno raro e più forte a livello di statistiche, in questo caso però non si sarebbe trattata di una impresa.

Pokémon Let’s GO Pikachu e Eevee è disponibile per Nintendo Switch da un paio d’anni ormai. Se siete quei videogiocatori giovani che per forza di cose non hanno potuto godersi l’avventura di Kanto sul proprio Game Boy questo è un ottimo compromesso per potersi avvicinare, e magari provare anche voi ad ottenere un Magikarp Shiny dal venditore.