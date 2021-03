Pokémon Diamante e Perla: fan crea il suo remake ed è incredibile

A distanza di diverse settimane dal tanto chiacchierato Direct dedicato ai due titoli in uscita per Nintendo Switch di Pokémon, torniamo a parlare dei due remake di quarta generazione: Diamante Lucente e Perla Splendente. Sebbene il capitolo open world sia stato apprezzato dalla maggior parte degli appassionati del brand, i due sopracitati hanno fatto storcere il naso ai più, definendolo di bassa qualità. Dal trailer infatti era possibile vedere un modello “chibi” , cosa che ha in parte diviso in due il cuore dei videogiocatori i quali si aspettavano certamente qualcos’altro.

Ricordiamo che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è in arrivo nel corso del 2021 ed è già possibile pre ordinarlo su Amazon al costo di 59,99€. Il game designer e 3D artist millenniumloops ha deciso di ricreare il tutto postando un trailer che farà infuriare tutti i fan per la sua incredibile bellezza. Il breve filmato, che vi lasceremo proprio alla fine di questa notizia, propone un capitolo decisamente più accattivante ed al passo coi tempi con una grafica in cell shading davvero impressionante.

Onestamente ci aspettavamo sicuramente tutti qualcosa di più sul remake di Diamante e Perla, la quarta generazione è rimasta nel cuore di migliaia di giocatori essendo quella che amplia la Lore dell’universo Pokémon. Non è chiaro se il creatore vuole proporre qualcosa di più di un semplice trailer reinventato, rimane plausibile che questo si possa trasformare in un progetto non ufficiale (ovviamente).

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente arriveranno nel corso del 2021. Lo stile chibi non è piaciuto particolarmente, tanto che i dislike su YouTube sono aumentati a dismisura. Sembra che la strada ormai sia presa e dubitiamo che Nintendo faccia dietrofront, in ogni caso vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire eventuali dettagli su questi due remake ed il capitolo principale Leggende: Arceus.