Nel corso della giornata odierna, Nintendo e Game Freak hanno svelato alcune delle novità di gameplay di Pokémon Scarlatto e Violetto, i due nuovi giochi della serie che debutteranno a novembre in esclusiva su Nintendo Switch. Nel corso della diretta, il publisher e lo sviluppatore hanno annunciato una serie di elementi inediti per la serie, che andiamo a riassumere poco più in basso.

Partiamo, ovviamente, dalla natura del gioco. A differenza delle precedenti iterazioni, questa volta Game Freak ha deciso di adottare una struttura open world. Si torna dunque alla formula di Arceus, il primo gioco della serie a distaccarsi dalla classica formula a cui siamo stati abituati nel corso di questi anni. Questa opzione ha permesso al team di sviluppo di inserire anche ulteriori feature, come per esempio più storyline. Confermato, invece, il Pokédex, che sarà ovviamente da completare e il multiplayer cooperativo a quattro giocatori.

Il gioco comincia in una delle due accademie, a cui i giocatori sono chiamati a seguire le lezioni e poi partecipare a un’attività extra curriculare decisamente interessante, che consentirà in tre avventure differenti. Due rimangono inedite (almeno per ora), la terza è invece quella classica: sconfiggere tutti i capi palestra per poi diventare un vero e proprio Campione. A differenza del passato, però, non sarà necessario seguire un ordine preciso: vista la natura open world dei due giochi, tutte le palestre saranno disponibili fin da subito. Per esplorare il mondo di gioco, inoltre, sarà possibile utilizzare uno dei due Pokémon Leggendari, per volare e percorrere il vasto territorio della regione di Paldea. Per scoprire tutte le novità e avere un primo sguardo al gameplay dei due nuovi giochi, potete consultare il nuovo trailer ufficiale in italiano, che trovate subito qui in basso.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2022, ovviamente in esclusiva Nintendo Switch. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.