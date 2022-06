Dopo l’annuncio, avvenuto a febbraio 2022, oggi Nintendo è tornata a mostrare Pokémon Scarlatto e Violetto. I due nuovi giochi della serie sono stati protagonisti della giornata odierna, con un inedito trailer lanciato nel primo pomeriggio italiano e tante nuove informazioni, tra cui la data di uscita ufficiale dei due nuovi titoli del franchise. Data di uscita che non sarà affatto lontana e rispecchia appieno la finestra di lancio annunciata proprio in occasione del reveal dei due nuovi giochi.

Partiamo ovviamente dalla data di uscita. Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili nei negozi dal 18 novembre 2022. Nintendo ha anche aperto i pre-order sull’eShop di Nintendo Switch, ma è molto probabile che nei negozi fisici e retailer online saranno invece aperti nel corso delle prossime ore. Si riconferma dunque la classica finestra di lancio autunnale, molto vicina alle feste di Natale, oramai periodo preferito dal colosso nipponico per il lancio dei nuovi giochi del franchise.

Il filmato, che trovate subito qui in basso, ci mostra anche una serie di informazioni decisamente importanti per i due giochi. Nintendo ci tiene a precisare che si tratta dei primi titoli della serie regolare dei Pokémon completamente open world e ci saranno due professori, che varieranno in base alla versione di gioco scelta. I Pokémon Leggendari, che sono presenti sulle cover, sono Koraidon e Miraidon. Confermata inoltre la presenza del multiplayer. “In Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, fino a quattro persone potranno giocare insieme. In aggiunta alle funzioni già conosciute della serie, come lo scambio di Pokémon e le lotte, in questi giochi si potrà esplorare la regione insieme ai vostri amici. Si potranno incontrare nuovi Pokémon e scoprire aree mai viste prima in compagnia, per un’avventura più divertente che mai”, si legge sul sito ufficiale del gioco.

Come già annunciato sopra, Pokémon Scarlatto e Violetto debutteranno il 18 novembre 2022, in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.