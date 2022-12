Nonostante il record di vendite, Pokémon Scarlatto e Violetto sono ben lontani da essere dei giochi perfetti sotto il piano tecnico. Fin dal day one sono infatti emerse polemiche relative alle performance dei due titoli, che hanno mostrato tutti i limiti della produzione di Game Freak e probabilmente anche quelli della console ibrida di Nintendo, oramai vecchia di cinque anni e che non ha mai veramente brillato per la potenza tecnica. A distanza di pochissimi giorni dalla release dei due giochi ora è intervenuto il colosso nipponico, che ha deciso di prendere in mano la situazione.

Tramite Twitter, Nintendo of America ha fatto sapere che lo studio di sviluppo ha lavorato a una nuova patch, che dovrebbe arrivare nella giornata odierna. L’update è di circa 1GB e introduce le Ranked Battle della Stagione 1, ma l’aspetto più importante riguarda l’eliminazione di alcuni bug ed errori del gioco. Difficilmente aspettarsi cambiamenti drastici, ma è molto probabile che questa patch sarà semplicemente un nuovo inizio per quanto riguarda il supporto a livello tecnico.

Il comunicato di Nintendo, presente sul suo sito ufficiale, va però oltre. “Siamo a conoscenza che i giocatori possono riscontrare delle performance non adeguate. Il nostro obiettivo è quello di dare agli utenti un’esperienza di gioco positiva e ci scusiamo per ogni tipo di inconveniente. Diamo ascolto a tutti i feedback e stiamo lavorando ad alcuni miglioramenti per i giochi”, si legge nella press release diffusa nelle ultime ore.

Nel prossimo futuro sarà dunque possibile aspettarsi ulteriori patch. Difficile però capire quanto esse potranno essere utili alla causa: Pokémon Scarlatto e Violetto nascono su una console oramai fin troppo vecchia ed è molto probabile che certi limiti non potranno mai essere superati.L La cura di bug ed errori però resta sicuramente una priorità importante ed è probabile che tra qualche mese i due giochi riusciranno a diventare decisamente più stabili rispetto al lancio.