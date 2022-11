Il sogno proibito di ogni allenatore di Pokémon durante il corso delle varie generazioni è rimasto sempre quello: avere una squadra competitiva composta da pokémon Shiny da mostrare agli amici e da usare per lottare con gli altri allenatori. I pokémon Shiny (o pokémon cromatici, come sono stati recentemente rinominati) non sono altro che rarissime versioni ricolorate di qualsiasi tipologia di Pokémon e che, a differenza delle varianti regionali, risultano essere un vero e proprio status symbol tra i giocatori. La rarità di questi pokémon è davvero imponente: normalmente le possibilità di trovare uno Shiny sono 1/4096 e pertanto capite bene le motivazioni per cui parliamo di creature incredibilmente rare.

Fortunatamente in Pokémon Scarlatto e Violetto esistono alcune semplificazioni di cui poter tenere conto per aumentare tali possibilità in maniera “accettabile”: in questo articolo le andiamo a scoprire insieme.

Se vuoi completare il gioco al 100% prima di gettarti in quella follia che è lo shiny hunting ti consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida completa di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Come trovare più pokémon Shiny in Pokémon Scarlatto e Violetto

Esistono diversi modi per poter aumentare le possibilità di trovare dei Pokémon Shiny in Scarlatto e Violetto, basta avere consapevolezza di cosa si vuole fare.

Andiamo a scoprire da vicino i metodi più efficaci.

Usare un Cromamuleto

Direttamente da Pokémon Bianco e Nero 2 ritorna a gran voce il Cromamuleto, uno strumento base che è il miglior amico di chiunque voglia incontrare un pokémon Shiny durante i suoi viaggi a Paldea.

Il cromamuleto è molto semplice da utilizzare: una volta ottenuto aumenta la probabilità di trovare pokémon cromatici; questo aumento di probabilità è cumulabile anche con altri metodi e strumenti.L’aumento di probabilità relativo a Scarlatto e Violetto non è stato ancora calcolato con precisione ma si pensa si passi da 1/4096 a 3/4096 come nelle precedenti generazioni.

In pokémon scarlatto e violetto il Cromamuleto si può ottenere unicamente completando il Pokémon di Paldea e parlando con Mr. Jacq all’accademia.

Affrontare i Pokèmon nelle comparse massicce

Un altro metodo per aumentare le possibilità di trovare pokèmon Cromatici in giro per Paldea è quello di abbattere pokémon durante le comparse massicce. Questi non sono altro che eventi in cui sarà possibile combattere moltissimi pokémon della stessa specie a distanza ravvicinata.

Le possibilità aumentano tanti più pokémon si affrontano durante una comparsa massiccia:

Combattere tra 30 e 60 pokémon : le possibilità aumentano a 1/2048

: le possibilità aumentano a 1/2048 Combattere più di 60 pokémon: le possibilità aumentano a 1/1365

Naturalmente questo metodo è combinabile con il Cromamuleto e con altre tecniche per massimizzare le possibilità di riuscita.

Good morning! Here are your Pokémon Scarlet/Violet shiny rates for version 1.0.1. pic.twitter.com/ahkdeyUf24 — Anubis (@Sibuna_Switch) November 17, 2022

Qui sopra vi lasciamo il lavoro fatto da un appassionato su Twitter che ha creato un comodo schemino per capire come meglio ottimizzare questi eventi.

Mangiare i sandwich giusti

Una nuova meccanica che può dare una mano al giocatore nel trovare pokèmon cromatici è rappresentato dal crafting di particolari sandwich.

Nello specifico utilizzando alcune rare spezie che si possono trovare nei raid a 5 stelle è possibile aumentare le possibilità di trovare i tanto cercati pokémon cromatici.

Here’s THE FULL SHINY SANDWICH LIST for each type! @T_T_I_N really did the lord’s work on this! Its been fun talking with them about!Can’t wait to get hunting!.If you make these sandwiches-30min effects will make tons of that specific type appear with a high chance of shinies! https://t.co/oLicKJPl3F pic.twitter.com/uWCem77nAc — SoulSilverArt (@soulsilverart) November 15, 2022

Al momento gli appassionati stanno ancora scandagliando il codice di gioco alla ricerca delle migliori combinazioni possibili, specie perché i sandwich sono collegati alle tipologie di pokèmon e risultano essere particolarmente specifici.

Per correttezza vi rimandiamo a questo incredibile video di Papa Jefé sul tema, per ottenere tutte le informaioni più importanti su come cucinare i sandwich migliori per trovare gli Shiny che si desiderano.

Usare il metodo Masuda

Dulcis in fundo come non parlare del masuda method (conosciuto da noi come “metodo masuda”) ?

Sin dalla seconda generazione di giochi Pokémon la maniera migliore per trovare pokémon Shiny è sempre stato applicare il metodo masuda, ovvero una procedura che prevede l’accoppiamento tra pokèmon provenienti da regioni linguistiche diverse tra loro; molto spesso ciò viene fatto con Ditto (ecco dove catturarlo).

Il metodo Masuda durante il corso degli anni è cambiato e si è modificato e la sua versione presente all’interno di Scarlatto e Violetto sta venendo pian piano riscoperta dai giocatori più appassionati.

Vi lasciamo un video esplicativo sul tema da controllare per fugare ogni dubbio: ricordatevi soltanto che avrete bisogno di un amico che gioca in una regione priva di inglese per poter sfruttare il metodo masuda.