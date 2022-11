All’interno di Pokémon Scarlatto e Violetto ci sono molti pokémon utili ma difficilmente qualcuno può raggiungere il livello di importanza che ha Ditto. Il famoso pokèmon rosa non è che sia il più forte di tutto il pokèdex di Paldea ma, di sicuro, è il più utile quando si tratta di ottenere delle uova Pokémon. Come da tradizione infatti, Ditto è l’unico pokèmon che può essere fatto accoppiare con qualsiasi altra specie, permettendo anche di ottenere delle versioni di base di alcuni Pokémon difficilmente reperibili. Vediamo allora dove trovare Ditto all’interno di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Per completare il gioco al 100% ecco anche la nostra guida completa di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Dove trovare Ditto in Pokémon Scarlatto e Violetto

Ditto si trova principalmente all’interno dell’area 2 e dell’area 3 della provincia occidentale della mappa di gioco. C’è un elemento, però, di cui dover tenere conto in maniera importante: Ditto non si comporta come nei precedenti giochi pokémon.

Ditto in Scarlatto e Violetto infatti non appare mai come pokèmon a sé stante, bensì prende la forma di un altra creatura rivelandosi soltanto durante il primo turno della battaglia. Non c’è alcun modo per capire se il Pokémon che si vede è un Ditto o meno e, pertanto, l’unica strategia che si può applicare è quella di combattere con tutti i pokémon che si riescono a vedere fino a trovare il proprio obbiettivo.

Un luogo dove trovare con una certa facilità Ditto è il faro di Marinada, nella zona più occidentale della parte di gioco. Il faro si trova poco più a nord della città di Marinada ed è caratterizzato da un ottimo spawn rate per Ditto mascherati da Murkrow o Grimer.

Tenete le pokéball a portata di mano e se volete catturare un altro pokémon abbastanza raro da trovare ecco la guida su dove trovare Eevee.