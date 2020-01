Pokémon Spada e Scudo: arriva la mod Ball Guy Dynamax

Una delle esclusive senz’ombra di dubbio rilevanti nel panorama di Nintendo Switch è Pokémon Spada e Scudo, l’ultimo titolo a cura dei ragazzi di Game Freak ad uscire lo scorso novembre in esclusiva per la console ibrida, portando per la prima volta in assoluto l’ottava generazione di console, ambientata all’interno della regione di Galar.

Nelle ultime ore, in particolare, alcuni ragazzi avrebbero mostrato una mod che introduce simpaticamente una versione Dynamax di Ball Guy, andando a sostituire i modelli poligonali di Machoke. Non ci resta dunque che lasciarvi al trailer della mod in questione, pubblicato dallo youtuber ProsafiaGaming, augurandovi come sempre una buona visione.

Vi ricordiamo che è previsto un nuovo Pokémon Direct, annunciato nella giornata di oggi e fissato per il prossimo 9 novembre, in cui assisteremo probabilmente al rilascio di nuove informazioni inerenti l’ultimo titolo di Game Freak: non ci resta a questo punto che attendere questo evento, confidando nell’arrivo di contenuti inediti per Pokémon Spada e Scudo nel corso delle future settimane o mesi, implementando nuove meccaniche in termini di gameplay.

