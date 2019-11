Pokémon Spada e Scudo: Game Freak non prevede di introdurre i Pokémon mancanti in futuro

Game Freak non ha al momento nessuna intenzione di introdurre in futuro i pokémon mancanti al lancio in Pokémon Spada e Scudo.

Una delle critiche maggiori rivolte a Game Freak durante lo sviluppo degli attesissimo Pokémon Spada e Scudo è sicuramente quella rivolta alla mancanza nei due titoli di molti Pokémon presenti nelle precedenti versioni della leggendaria saga.

In Spada e Scudo, infatti, alcune creature non saranno presenti e non sarà possibile in nessun modo introdurle da vecchi capitoli o in altri modi. Un’impossibilità, questa, che ha mandato su tutte le furie i numerosissimi fan della serie.

Sulla questione è recentemente intervenuto il producer dei titoli Junichi Masuda che ha nuovamente sottolineato tale fatto ed ha inoltre affermato che, ora come ora, non ci sono assolutamente piani per introdurre in seguito i Pokémon mancanti al lancio in Pokémon Spada e Scudo.

Ecco le dichiarazioni di Masuda: “Non abbiamo attualmente piani per i Pokémon non inclusi inizialmente nel Pokedex di Galar. Questo è un approccio che continueremo ad utilizzare anche nei nostri futuri titoli. Fino ad ora era possibile trasferire le creature mancanti tramite per esempio la Pokémon Bank.”

Masuda ha però anche cercato di dare un minimo di speranza ai fan, affermando che, nei prossimi titoli, saranno inclusi diversi Pokémon: “Stiamo attualmente lavorando all’app Pokémon Home nella quale sarà possibile collezionare i vari Pokémon dai differenti capitoli della serie. In Spada e Scudo sarà possibile trasferire da essa solo le creature presenti a Galar ma, in futuro, con i prossimi episodi saranno disponibili anche Pokémon non presenti in Spada e Scudo“.

