Pokémon Spada e Scudo: ecco le novità del Nintendo Direct Settembre 2019

Uno dei grandi nomi di questo Nintendo Direct è stato Pokémon Spada e Scudo: ecco tutte le novità annunciate per il nuovo gioco di Game Freak.

Uno dei grandi nomi attesi per il Nintendo Direct di questo cinque settembre era Pokémon Spada e Scudo, la nuova coppia di giochi dedicati ai mostriciattoli tascabili di Game Freak. La casa di Kyoto aveva infatti confermato che la serie avrebbe trovato il proprio spazio durante la presentazione e così è stato. Vediamo insieme quali sono le novità legate a uno dei giochi più attesi per Nintendo Switch.

Per iniziare, è stato riconfermato che potremo personalizzare l’aspetto del nostro personaggio. La varietà sembra essere veramente grande: potremo modificare il taglio di capelli, molti elementi di vestiario (accessori compresi) e anche applicare un po’ di make up.

È stato poi svelato il Pokécampeggio: potremo andare in campeggio con i nostri Pokémon e sarà un momento perfetto per giocare con loro e fargli ottenere qualche potenziamento extra. Sarà possibile anche visitare i Pokécampeggi di altri giocatori, e far interagire i nostro Pokémon con i loro. Sempre durante il campeggio potremo cucinare più di cento tipi di Curry con riso, per diventare i più grandi cuochi di Galar.

Infine, sonno stati svelati due nuovi Pokémon: Poltersgeist, un Pokémon Spettro che infesta una teiera, e Cramarant, un Pokémon Acqua Volante. Vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo saranno disponibili a partire dal 15 novembre 2019 su Nintendo Switch.