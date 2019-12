Pokémon Spada e Scudo: continua il dominio in Giappone

Continua inesorabilmente il successo di Pokémon Spada e Scudo, usciti entrambi lo scorso 15 novembre in esclusiva per Nintendo Switch, registrando un successo a livello mondiale. Nel corso della giornata di oggi, in particolare sono stati divulgati i dati di vendita software settimanali, relativi in particolare al mercato giapponese.

Il primo dato che spicca è sicuramente quello di Pokémon Spada e Scudo, in cima alla classifica ormai da tempo, con ben 231.578 copie vendute, raggiungendo così un totale di 2.456.459 copie vendute dal suo lancio.

In seconda posizione troviamo invece New Sakura Wars per PlayStation 4, uscito questa settimana, con ben 140.376 copie vendute. Al terzo podio, infine, troviamo Ring Fit Adventure, il titolo per Nintendo Switch recentemente pubblicato, con 57.746 copie vendute, andando a spodestare Luigi’s Mansion 3, ora in quarta posizione.

Non ci resta a questo punto che attendere i dati di vendita relativi alle prossime settimane, certi che il successo di Pokémon Spada e Scudo continuerà inesorabilmente ancora per un bel po’. Continua lo stesso primato anche per Nintendo Switch, che questa settimana ha totalizzato 155,516 unità vendute, seguito immediatamente dopo al secondo posto da PlayStation 4, con 7,368 unità, e PlayStation 4 Pro, con 3,848 unità. E voi, quale versione avete preferito tra Pokémon Spada e Pokémon Scudo? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!