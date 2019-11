Pokémon Spada e Scudo: svelato il numero delle creature tramite un leak?

Pokémon Spada e Pokémon Scudo non includeranno tutti i Pokémon esistenti, ma solo un numero limitato. Quanto saranno? Un leak risponde.

Pokémon Spada e Scudo sono sempre più vicini e i fan della serie non vedono l’ora di mettere le mani sull’ultima creazione di Game Freak. Nel corso dei mesi sono emerse molteplici informazioni sull’opera e una di queste in particolare non è stata molto apprezzata: questo capitolo non includerà il Pokédex Nazionale, ma unicamente quello Regionale. Questo significa che non sarà possibile ottenere tutti i Pokémon esistenti, ma solo quelli che saranno presenti nella Regione di Galar.

A questo punto però dobbiamo domandarci: quanti sono i Pokémon presenti a Galar? L’informazione non è stata condivisa, comprensibilmente, in modo ufficiale, ma un leak sembra aver svelato l’arcano. Come segnalato da un account twitter dedicato proprio ai rumor di Pokémon, il numero totale di creature in Pokémon Spada e Scudo sarà 400. Potete vedere un’immagine nel tweet qui sotto.

Eternatus y la linea evolutiva de Dreep-Drakloak-Dragapult pic.twitter.com/38ONifgNek — Centro Pokémon LEAKS (@CentroLeaks) November 3, 2019

Un secondo leak afferma inoltre che questi 400 Pokémon non sono tutti quelli presenti nel gioco ma che, una volta completata l’avventura di Pokémon Spada e Scudo, se ne sbloccheranno altri 232, portando quindi il totale a 632. Si tratta però di un leak meno credibile: esiste la possibilità che si tratti di un’informazione presente nel codice di gioco, ma che indichi solo uno scarto di lavorazione abbandonato tra le righe.

In ogni caso, è importante ricordare che si tratta solo di leak e non vi è alcuna ufficialità. Pokémon Spada e Scudo saranno disponibili a partire dal 15 novembre 2019 su Nintendo Switch. Inoltre, sarà rilasciata anche una versione esclusiva di Nintendo Switch Lite a tema Pokémon. Vi ricordiamo infine che recentemente sono emersi vari rumor sui due capitoli, legati a molti Pokémon: potete vedere tutte le immagini svelate nel nostro articolo dedicato.