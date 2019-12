Pokémon: uno degli sviluppatori è stato allontanato a causa delle critiche alla grafica?

Come segnalato dal sito giapponese Pokemon Matome, Creature Inc – co-proprietaria del franchise Pokémon – è stata rimossa dalla lista di collaboratori di Game Freak, principale sviluppatore della serie. Secondo quanto riportato, il 18 novembre era ancora presente in quella lista, quindi il cambiamento deve essere avvenuto nelle ultime settimane.

Creatures Inc è legata al franchise di Pokémon fin dall’inizio, ma solo recentemente è divenuta partner di sviluppo di Game Freak, ovvero quando la serie è entrata nel mondo del puro 3D con i capitoli X e Y del 2013. Oltre a Creatures Inc, anche Game Freak e Nintendo sono proprietari del franchise.

Attualmente non è chiaro se la rimozione del nome della società sia un errore o se ci sia stato un qualche cambiamento interno. Creatures Inc è responsabile, tra le altre cose, dei modelli 3D utilizzati all’interno dei giochi Pokémon, incluso i tanto criticati Pokémon Spada e Scudo.

Esiste quindi la possibilità, almeno secondo le voci di corridoio, che Game Freak e Nintendo non abbiano apprezzato il lavoro compiuto da Creatures Inc, soprattutto dopo la ricezione negativa del pubblico. Per quanto Pokémon Spada e Scudo abbiano venduto bene, secondo i dati più recenti, le critiche all’apparato tecnico sono incontestabili e hanno causato un certo malumore tra i fan nel corso dei mesi, quindi sarebbe comprensibile se sviluppatore ed editore volessero evitare che ciò accada di nuovo.

Ovviamente per ora sono solo speculazioni e dovremo attendere informazioni più ufficiali per capire cosa sta accadendo. Pare però difficile che la rimozione di Creatures Inc sia solo una casualità o, addirittura, un errore. Diteci, voi cosa ne pensate? Pokémon Spada e Scudo vi stanno piacendo?