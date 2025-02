Pokémon TCG Pocket: arrivano l'espansione di Arceus e le Mega Evoluzioni

Il fenomeno Pokémon Trading Card Game Pocket continua a espandere i propri orizzonti digitali con nuovi contenuti in arrivo. L'annuncio ufficiale è giunto durante la trasmissione del Pokémon Day (sebbene un piccolo imprevisto abbia anticipato la sorpresa: un banner pubblicitario apparso prematuramente online aveva svelato alcune delle novità in arrivo). Il gioco di carte collezionabili per dispositivi mobili, che in pochi mesi ha già conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, si prepara quindi ad accogliere un'importante espansione che promette di arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco e che vede come protagonista Arceus.

A differenza di quanto accaduto con l'espansione Scontro Spaziotemporale, che ha introdotto diverse serie di pacchetti, la nuova Luce Trionfante seguirà l'impostazione già vista con il pacchetto Isola Misteriosa di dicembre: un'unica collezione tematica contenente diverse carte inedite.

Al centro della nuova espansione Luce Trionfante troviamo Arceus, il leggendario Pokémon creatore dell'universo secondo la mitologia della serie, che appare anche sulla copertina del pacchetto. Le carte di punta sembrano essere Arceus ex e Garchomp ex, accompagnate da altre creature come Magnemite, Golbat e una nuova versione di Eevee, uno dei Pokémon più amati dal pubblico.

I giocatori italiani, come il resto della comunità mondiale, potranno mettere le mani su questi nuovi contenuti a partire dal 28 febbraio, appena un giorno dopo l'annuncio ufficiale. La rapidità nel rilascio dei nuovi contenuti dimostra la volontà di The Pokémon Company di mantenere alto l'interesse attorno al gioco, fornendo costantemente materiale fresco per i collezionisti.

Dal suo lancio nell'ottobre scorso, Pokémon TCG Pocket ha registrato numeri impressionanti che testimoniano l'incredibile popolarità del brand anche in ambito mobile. Con 60 milioni di download raggiunti già a dicembre e un fatturato che secondo la piattaforma analitica AppMagic ha ormai superato i 200 milioni di dollari, l'applicazione si conferma un autentico fenomeno commerciale.

Le Megaevoluzioni sbarcano nel mondo tascabile

Un'altra importante novità annunciata durante l'evento riguarda l'introduzione delle Megaevoluzioni all'interno del gioco. Queste forme potenziate, introdotte originariamente nei videogiochi Pokémon X e Y, faranno il loro debutto in TCG Pocket con esemplari come Mega Lucario ex e Mega Gardevoir, portando un ulteriore livello di strategia e potenza nelle sfide virtuali.

La strategia di rilascio cadenzato di nuovi contenuti sta dimostrando l'efficacia dell'approccio di The Pokémon Company nel mercato mobile. A differenza dei tradizionali giochi di carte fisiche, dove l'uscita di nuove espansioni richiede tempistiche più lunghe, il formato digitale permette aggiornamenti più frequenti e reattivi.