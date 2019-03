Power Rangers: Battle For The Grid, ecco il trailer di gameplay

Power Rangers: Battle For The Grid sarà presto disponibile su PS4, Xbox One e Nintendo Switch: ora possiamo ammirare un trailer di gameplay.

Power Rangers: Battle For The Grid è il nuovo picchiaduro dedicato al famoso franchise dei Power Rangers. Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione tra nWay, Hasbro e Lionsgate. Il gioco è stato annunciato il 17 gennaio 2019 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sarà disponibile nel corso di aprile. La versione PC, invece, arriverà più avanti nell’anno.

Lo sviluppatore e publisher nWay, il quale si era occupato anche del titolo mobile Power Rangers: Legacy of War che ha raggiunto 45 milioni di donwload, ha affermato che Power Rangers: Battle For The Grid sarà disponibile unicamente in formato digitale. Ci sarà una versione base al costo di 19.99 dollari. Sarà inoltre disponibile una versione Collector’s Edition, sempre digitale, al costo di 39.99 dollari: includerà il gioco completo, il Season One Pass (3 nuovi personaggi, nuove parti di trama e nuove skin), oltre a due skin esclusive per Lord Drakkon Evo II e Mighty Morphin Power Rangers Rosa.

“I fan dei Power Rangers hanno chiesto per lungo tempo un gioco di combattimento fedele alla serie, per console e PC, così da riunire Rangers e supercattivi in un solo titolo.” Ha affermato Taehoon Kim, co-fondatore e CEO di nWay. “Volevamo portare ai fan un gioco di tal tipo e assicurarci che abbia le funzionalità di cross-play e di cross-progression, in quanto crediamo che poter giocare con gli amici di tutte le piattaforme sia il futuro del gaming.”

Da poco, inoltre, è stato condiviso un nuovo trailer che ci permette di ammirare moltissime scene di gameplay dedicate sia ai Rangers che ai super cattivi di tutta la saga. Possiamo vedere molti attacchi speciali e mosse combinate. Diteci, cosa ne pensate di questo Power Rangers: Battle For The Grid? Sembra proprio quello che desideravate, oppure anche se siete fan dei Power Rangers non siete stati particolarmente colpiti?