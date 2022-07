PowerWash Simulator è una produzione molto semplice che vi chiamerà a imbracciare una idropulitrice e a confrontarvi con decine di migliaia di strati di sporco. E questo è tutto gente.

Se vi aspettavate qualcosa di diverso, non lo troverete di certo nella produzione targata FuturLab ma se volete capire i motivi per i quali pulire un Rover su Marte sia diventato il nostro attuale passatempo preferito, vi consigliamo di continuare a leggere.

L’uomo che puliva le cose

Il concept di PowerWash Simulator è tanto semplice quanto brillante: armato di una idropulitrice economica, il nostro alterego virtuale sarà chiamato a pulire le più disparate tipologie di luoghi, e oggetti. Più sporco rimuoverà, maggiori saranno i suoi guadagni con i quali potrà migliorare il suo equipaggiamento, acquistando idropulitrici, ugelli e detergenti, più performanti.

Nessun preambolo, nessuna storia elaborata e nessuna meccanica gestionale… solo ore e ore di relax mentre si puliscono, con cura e metodicità, gli oggetti più disparati. Il concept alla base di PowerWash simulator è proprio questo: offrire ai giocatori gli strumenti necessari per rilassarsi nei momenti morti della giornata.

La modalità carriera di PowerWash Simulator, difatti, al netto della sua storia molto basilare, non spinge mai il giocatore a compiere le attività in fretta, o ragionando su come rimuovere al meglio lo sporco più aggressivo, lasciando al giocatore il totale controllo sulla progressione dei vari lavori che gli verranno assegnati.

Una volta terminato il primo incarico, che molto banalmente richiederà di pulire il furgone con il quale si potrà cominciare la propria attività, ci si dovrà confrontare con un giardino ricolmo di sedie, staccionate, porte, muretti, stagni e una moltitudine di oggetti incrostati all’inverosimile. Una pratica lista dei compiti da svolgere permetterà di controllare lo stato dei lavori in corso, così come un’indicatore presente nell’HUD mostrerà il livello di sporcizia ancora presente sull’oggetto, o la parte dello scenario, che andremo a pulire.

Il mio nome è Wash… PowerWash

Un’impostazione da FPS classico, si premura di far sentire a casa i giocatori più navigati, offrendo uno schema di comandi in grado di coccolare la memoria muscolare di ogni amante degli headshot. Il grilletto destro permette di sparare il getto d’acqua nella direzione indicata dal mirino, quello sinistro di cambiare l’inclinazione del suddetto getto e i bumper di passare da un ugello all’altro. I tasti frontali, e la pressione dei due analogici, verranno implementati per saltare, accovacciarsi e aprire i vari menù rapidi dove poter selezionare celermente quale ugello adoperare, quale idropulitrice impiegare e, soprattutto, quale detergente vaporizzare sullo sporco più incrostato.

Vi parliamo di bumper, analogici e tasti frontali perché la vera novità introdotta dalla versione finale di PowerWash Simulator, che vi ricordiamo uscirà dal suo periodo di Early Access il prossimo 14 Luglio, sarà disponibile anche per Xbox Series X|S. La conversione per console Microsoft, però, non è l’unica novità introdotta dalla versione retail di PowerWash Simulator che nella sua versione finale è stato arricchito da un numero notevole di nuove mappe di gioco, tutte da scrostare dallo sporco più aggressivo.

Come vi accennavamo poc’ani, la modalità carriera di PowerWash Simulator si piega completamente alla volontà del giocatore, permettendo di portare a termine i vari lavori nei tempi che meglio lo aggradano, senza mai spingere sull’acceleratore e offrendo la possibilità di spaziare fra i vari incarichi disponibili senza “punizioni” di sorta. Oltre, però, agli incarichi correlati alla storia, in PowerWash SImulator sono presenti alcuni “lavoretti speciali”, selezionabili fin dalle prime fasi di gioco, i quali setting si riveleranno al limite della fantascienza… e si, vi assicuriamo che lavare una carrozza ferroviaria del 1883 con un’idropulitrice non è un’impresa da tutti i giorni.

Per i giocatori in vena di una sfida, inoltre, PowerWash Simulator offre un paio di modalità pensate per testare le capacità dei giocatori. Le sfide a tempo sono esattamente quello che si può intuire: bisognerà cimentarsi nei vari incarichi presenti nel gioco, cercando di portarli a termine nel minor tempo possibile, in una costante sfida con se stessi alla ricerca del tempo migliore. Le sfide basate sul consumo dell’acqua, invece, si rivelano maggiormente interessanti, poiché richiedono al giocatore di utilizzare gli strumenti, e i detergenti, corretti, per portare a termine le varie opere di pulizie utilizzando il minor quantitativo di acqua.

Si tratta in ogni caso di meri “divertissement” pensati per offrire un pizzico di varietà all’impianto ludico di PowerWash Simulator. Se, infine, si vuole spendere del tempo in compagnia, l’atipica produzione targata FuturLab permette di dedicarsi ai vari lavori di pulizia assieme a un amico, permettendo di sfruttare le numerose ore richieste per portare a termine gli incarichi più impegnativi, per scambiare quattro chiacchiere in totale relax.

PowerWash Simulator su Xbox Series X|S

Per la stesura di questa recensione abbiamo testato al versione per Xbox Series X|S di PowerWash Simulator, la quale si è rivelata un porting 1:1 della versione per PC che già abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso degli scorsi 12 mesi. Sul versante delle performance c’è poco da dire, la produzione di FutureLab, in virtù di un comparto tencico non di certo all’ultimo grido, vanta una risoluzione di 4K e un Frame Rate fisso a 60fps.

Sul versante dell’ottimizzazione, invece, si poteva indubbiamente compiere qualche sforzo maggiore per rendere le interfacce di gioco maggiormente “controller-friendly”, migliorare i tempi di caricamento (i quali paiono non considerare minimamente la potenza del SSD montato sulla nuova ammiraglia di Microsoft) e allineare la sensibilità dei vari puntatori ai vari “deficit” che gli stick analogici dei controller si portano naturalmente in dote.

Non si tratta di problemi reali, o di difetti che vadano a inficiare la fruibilità del gioco, ma indubbiamente avremmo apprezzato notare una maggiore cura in questo tipo di dettagli, specialmente considerando l’enorme successo che PowerWash Simulator ha ottenuto sulle piattaforme di streaming e quanto, questo importante aspetto, andrà ad attirare nuovi giocatori quando il titolo sarà reso disponibile, il prossimo 14 Luglio, sul Xbox Game Pass.