Cosa rende gli ARPG così speciali?

Nonostante sia considerato uno dei generi più longevi nei giochi moderni, l'ARPG (Action Role Playing Games, spesso abbreviato anche con GDR d’azione) rimane in parte sconosciuto per molti giocatori. Comprendendo elementi hack-and-slash, quelli tipici dei classici giochi di ruolo ed altri ancora dagli MMO, questo genere attira sempre più giocatori. Ma se non ne hai mai giocato uno, oggi potresti recuperare andando ad esplorare i 10 motivi per cui gli ARPG continuano a essere uno dei generi di gioco più amati.

1. Combattimenti avvincenti in tempo reale

Azione. Siamo tutti qui per questo, giusto? Se non ti piace l'azione, perché mai dovresti giocare a un gioco di ruolo d'azione? Scherzi a parte, gli ARPG offrono alcuni dei combattimenti più coinvolgenti del panorama videoludico. I personaggi comuni includono guerrieri, barbari, maghi e altro ancora. Ognuno di loro può falciare orde di nemici, tagliare teste e bruciare corpi con facilità usando la loro magia. Questo potere porta un sacco di brividi. Tuttavia, quando si affrontano i boss negli ARPG, le dinamiche di potere spesso si invertono, richiedendo strategia e un'attenta pianificazione per sconfiggerli.

2. Personalizzazione dettagliata del personaggio

Se sei un fan degli ARPG come ad esempio la serie di Baldur's Gate o Skyrim, conoscerai la soddisfazione di creare, sviluppare e far crescere il tuo personaggio. Tra le decisioni narrative, le scelte dell'equipaggiamento e, soprattutto, il fatto che il tuo avatar abbia l’aspetto desiderato e completamente personalizzato in ogni dettaglio, gli ARPG regalano tanto divertimento partendo proprio dallo sviluppo ed evoluzione del tuo protagonista.

3. Sistema di bottino gratificante

Un altro punto fermo dei giochi di ruolo ARPG è il bottino, e ci sono pochi generi in cui troverai altrettanto rilevante recuperare monete e oggetti di gioco. Mentre falci innumerevoli orde di nemici, ne raccoglierai di tutti i tipi: da monete d’oro, oggetti inutili (a volte autentica spazzatura) fino ad arrivare a oggetti davvero rari che puoi usare tu stesso come equipaggiamento o potenziamenti, o da rivendere nel market di gioco.

4. Una narrazione ricca e le tradizioni degli RPG

Come gioco di ruolo, puoi aspettarti che sia pieno di elementi tradizionali che contraddistinguono da tanti anni il genere. Giochi come Diablo ne sono una testimonianza, che dopo quattro capitoli e una storia videoludica di circa trent’anni (il primo Diablo uscì nel 1996) offrono una storia appassionante che coinvolge una vasta regione di gioco, con presenza di personaggi secondari, nemici e boss. A questo proposito, se vuoi scoprire la serie di Diablo, puoi acquistare account Diablo 4 per immergerti nel cuore della sua esperienza ricca di tutti questi elementi di gioco.

5. Esplorazione di un mondo in evoluzione

Proprio come i generi vicini di MMORPG e giochi di ruolo diretti, gli ARPG sono giochi ambientati in mondi grandi e vibranti. Mentre ti fai strada attraverso le loro terre, ti imbarcherai in un incredibile viaggio attraverso paesaggi diversi, incontrando un cast di amici e nemici sempre più vari progredendo nel gioco.

6. Gameplay basato sull'abilità

Ora, potrebbe sembrare che gli ARPG saranno piuttosto semplici: basta affettare i nemici che vi si parano davanti e il gioco è fatto. Sbagliato. Mentre i nemici più comuni inizieranno a cadere sotto i tuoi colpi con una certa facilità, quando avrai preso confidenza con le meccaniche generali del gioco, i boss, le incursioni, i dungeon e le aree di alto livello diventeranno progressivamente più impegnativi. Tutto ciò ti richiede di stare sempre all'erta e, spesso, ti incoraggia a far crescere il tuo party o fare squadra con gli amici.

7. Modalità multigiocatore cooperativa

A proposito di amici, la maggior parte degli ARPG, nuovi o vecchi che siano, sono progettati per essere esplorati insieme. Ciò significa che puoi invitare i tuoi amici online e dare inizio a delle sane sessioni in cooperativa. Questo non solo rende l'intera esperienza più dinamica, ma puoi entrare in quei meravigliosi dibattiti in cui pianifichi come abbattere un boss… o semplicemente sfidarti con i tuoi compagni di gioco su chi ottiene il bottino migliore.

8. Alto valore di rigiocabilità

Poiché questi giochi prosperano grazie a nuovi oggetti, progressione, livellamento e altro ancora, offrono una vasta gamma di motivi per tornare nelle vecchie aree già esplorate o ricominciare il gioco completamente da capo. Sia che tu voglia schierarti con una fazione diversa, giocare con una classe diversa o semplicemente provare di nuovo il brivido, gli ARPG sono giochi fatti per essere giocati più e più volte.

9. Sviluppo progressivo del personaggio

Devi salire di livello! Questa è una frase solitamente associata agli ARPG, data la loro attenzione alle abilità dei personaggi, alle statistiche e ad altri attributi legati al livello. Man mano che avanzi in qualsiasi ARPG, dovrai prendere decisioni di grande impatto basate sui livelli per avere una build sempre più potente. Ma non preoccuparti, la maggior parte dei titoli ti consente anche di ridistribuire punti abilità e l’assetto del personaggio, se necessario.

10. Grafica e sound design impressionanti

Ultimo ma non meno importante, i moderni ARPG sono uno spettacolo da vedere. Che si tratti di Diablo o Path of Exile, o di qualsiasi altro titolo appartenente al genere sul mercato, gli ARPG odierni sono uno spettacolo per gli occhi. Dalla forte caratterizzazione grafica dei personaggi, scenari mozzafiato, fino alle splendide animazioni dei boss, gli ARPG sono davvero notevoli sotto questo aspetto. Quindi assicurati di fermarti un attimo ad ammirare il panorama mentre affetti i tuoi nemici.

In conclusione, abbiamo esplorato uno dei generi più apprezzati e longevi della storia. Sebbene i titoli ARPG non siano così comuni al giorno d'oggi, oggi abbiamo un panorama volto vario e una scelta sempre più ricca per tutti quei giocatori che si vogliono approcciare o scoprire il genere.