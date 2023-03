Inutile girarci troppo intorno: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è senza ombra di dubbio alcuno il gioco più atteso dei prossimi mesi se non addirittura dell’anno. Dopo il successo incredibile del primo episodio è del resto impossibile rimanere indifferenti dinnanzi a questo attesissimo seguito. Per i fan più appassionati della serie Nintendo ha poi pensato a un’edizione limitata esclusiva di Nintendo Switch OLED dedicata proprio a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Una console bellissima e destinata a diventare un pezzo da collezione, che potete prenotare fin da ora.

La Nintendo Switch OLED di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come potete osservare nell’immagine qui sopra, propone delle grafiche dedicate all’apprezzata saga. I Joy-con e il dock della piattaforma di gioco sono infatti personalizzati e a tema, perfetti per prepararsi al meglio al lancio dell’atteso titolo.

La Nintendo Switch OLED di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sbarcherà sul mercato il 28 aprile, qualche settimana prima del lancio del gioco, che vi ricordiamo non essere incluso con la console. Se siete interessati a prenotarla vi consigliamo di farlo prima di subito, dato che con ogni probabilità andrà esaurita a breve.

