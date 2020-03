Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, in arrivo un remake?

Le indiscrezioni potrebbero nascondere una verità. Su Reddit un topic parla di Ubisoft e un probabile Remake della trilogia di Prince of Persia. Nel post viene scritto chiaramente che si tratterebbe di un remake, un rifacimento da capo a piè con nuovo motore grafico e texture create ad hoc e non di una rimasterizzazione. Prince of Persia, un titolo che trae le sue origini videoludiche addietro nel tempo, sarebbe di certo un gradito ritorno, la saga è avvincente e sarebbe allettante da giocare per i gamer di tutte le età.

Le sabbie del Tempo, Spirito Guerriero, I Due Troni sono i tre titoli che compongono la trilogia potrebbero quindi essere soggetti a versione nuova di zecca, mentre il capitolo più recente, Le Sabbie Dimenticate, dato che non fa parte della trilogia, sarebbe decisamente escluso. Stando a cosa riporta il rumor, il remake della trilogia di Prince of Persia dovrebbe uscire alla fine dell’autunno 2020 e potrebbe essere svelato durante la conferenza stampa digitale Ubisoft, in sostituzione al mancato E3 di quest’anno.

Per quanto riguarda i giochi, verranno mantenute alcune meccaniche e degli elementi principali della trama della saga dei Prince of Persia originali, ma non senza perdere l’occasione di inserimenti di colpi di scena e elementi di gameplay addizionali. Inoltre, la voce di corridoio vorrebbe anche Yuri Lowentha nei panni del principe, ruolo che ha già calzato in precedenza. Per dimostrare una qualche sorta di veridicità, il leaker ha anche postato un artwork della nuova, ma vecchia, trilogia.

Prince of Persia è un baluardo di storia per noi videogiocatori, grazie all’intelligente meccanica del rewind, che ci permette di truccare, non truccando. Il gioco è diventato uno dei titoli più famosi dell’era PlayStation 2, con la saga che è andata via via ampliandosi sempre di più mantenendo alti livelli di gioco e di storia. A voi piacerebbe rigiocarli in chiave nuova?